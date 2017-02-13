наверх
13.02.201708:53
Курсы валют НБУ
  • EUR28.92+ 0.02
  • USD27.21+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Россия

    ВСУ применяли комплекс "Точка-У" в Донбассе - СК РФ

    (обновлено: )51760
    Согласно данным, получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов "Точка-У".
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Следственный комитет России получил доказательства применения ВС Украины тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в Донбассе, сообщает в понедельник и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

    "Получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в ходе вооруженного конфликта", — сказала она.

    Промзона Авдеевки снова под обстрелами - ВСУ. Видео
    Канал Военного ТВ Украины на Youtbe
    Промзона Авдеевки снова под обстрелами - ВСУ

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Украина рискует попасть под международные санкции из-за пенсионеров Донбасса

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Foreign Policy: Киев подбрасывает дрова в огонь на Донбассе

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

    Ссылки по теме:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      Флаг Украины, Евросоюза и Германии
      Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
      "Мотор Сич"
      Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
      Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
      Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
      Флаг крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана
      Игра на нервах: учения Украины возле Крыма