Поставлена точка в приговоре украинским "Точкам-У"

Диана Михайлова, независимый военный эксперт для РИА Новости Украина

Появившаяся официальная информация Следственного комитета РФ о получении доказательств применения ВС Украины тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в Донбассе ставит своеобразную точку в приговоре военным преступникам.

Фото предоставлено автором материала Ракета 9М79-1 зав. номер Ш905922 1990 г. выпуска, примененная по району Алчевского металлургического комбината в феврале 2015 г.

Как сообщила в понедельник и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко: "Получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в ходе вооруженного конфликта".

Не прошло и нескольких часов, как народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук бросился на защиту украинских военных, которых по его мнению пытаются дискредитировать, написав на своей странице в Facebook: "Совершенно очевидно, что Москва подобными "ракетными провокациями" пытается изо всех сил очернить Украину, обвинить ВСУ в военных преступлениях, и таким образом обелить себя и оправдать свои действия на Донбассе, списав все на "развязанную киевской хунтой гражданскую войну в Украине".

По мнению Тымчука, Россия таким образом пытается навязать "повестку дня" по Донбассу странам Запада.

Активная гражданская позиция и немедленная готовность выступить на защиту "своих" в какой-то мере понятна, однако, в данном случае нардеп пытается опровергнуть давно очевидные вещи. Подтверждения боевому применению этого варварского оружия появились регулярно по факту выполнения пусков и из источников, объективность которых, обычно, не ставится под сомнение ни патриотически настроенными украинскими гражданами, ни мировой общественностью.

Так, американская телекомпания CNN 29 июля 2014 года сообщила, со ссылкой сразу на три неназываемых источника из числа американских официальных лиц (в том числе в министерстве обороны США), что вооруженные силы Украины "за последние сутки" произвели несколько пусков оперативно-тактических баллистических ракет по позициям повстанцев в Донбассе. CNN расценила это как серьезную эскалацию конфликта со стороны Киева.

Так как в 2007 г. оперативно-тактический ракетный комплекс 9К72 был снят с вооружения ВС Украины и передан на хранение, а к апрелю 2011 г. официально утилизирован на выделенные США средства, баллистические ракеты, примененные, согласно информации CNN, на Донбассе, могли быть только ракетами 9М79 (-1) тактических ракетных комплексов 9К79-1 "Точка-У", остававшимися на вооружении 19-ой ракетной бригады, дислоцирующейся в Хмельницком.

На момент распада СССР на территории Украины дислоцировалось 6 ракетных бригад, вооруженных тактическими ракетными комплексами 9К79 (9К79-1) "Точка(-У)". Всего в них числилось 90 пусковых установок 9П129, 9П129М и 9П129-1М, 114 ракет 9М79 и 9М79М и 336 ракет 9М79-1 1978-1991 гг. выпуска, а также 530 осколочно-фугасных 9Н123Ф и кассетных 9Н123К боевых частей.

В результате многочисленных реорганизаций к началу 2014 г. в составе Вооруженных Сил Украины осталась единственная 19-ая рбр (в/ч А-4239, г. Хмельницкий), на вооружении которой находилось 12 пусковых установок ТРК 9К79-1 "Точка-У" (восемь 9П129-1М 1989-1990 гг. выпуска и четыре 9П129М 1986-1987 гг. выпуска).

Тактическими ракетами бригаду снабжала 169-ая передвижная ремонтно-техническая база (в/ч А-1405, г. Кропивницкий), в которой хранилось 96 ракет 9М79М и 9М79-1 1987-1991 гг. выпуска.

Остальные ракеты находились в 4-ом арсенале боеприпасов (в/ч А0981, ст. Цыбулево Кировоградской обл.): 114 ракет 9М79 (1978-1986), 18 ракет 9М79М (1985-1989 гг. выпуска) и 215 ракет 9М79-1 (1989-1991 гг. выпуска).

Там же хранились и 28 ПУ: 9П129-1М —1 (1990 г. выпуска), 9П129М —20 (1979-1987 гг. выпуска), 9П129 – 7 (1979-1987 гг. выпуска). Еще 2 ПУ 9П129М (1985 г. выпуска) хранилось на ГП "Шепетовский ремонтный завод".

Американский телеканал высказал предположение о том, что ракеты "Точка-У" были выпущены по позициям сил ДНР на Саур-Могиле, которую в тот период безуспешно пыталась взять украинская армия, подвергая в том числе и массированным авиационным и артиллерийским обстрелам.

В марте 2016 г. начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью группе украинских блоггеров сообщил, что в боях за Саур-Могилу активно использовалось тактическое ракетное оружие: "В июле-августе 2014 года, в связи с недосягаемостью объектов противника для других огневых средств во время боев за Саур-Могилу, 1-ый ракетный дивизион 19-ой ракетной бригады выполнял задачи по общей, а иногда и непосредственной, поддержке подразделений ВСУ. В ходе выполнения задач было приведено в исполнение до 20-ти групповых и одиночных ракетных ударов по сосредоточениям личного состава и техники противника с привлечением от 1 до 4 пусковых установок "Точка". По результатам нанесения ударов большинство объектов были поражены".

Самую активную фазу противостояния Муженко вспомнил так: "Мы туда ударили всем, чем могли. Туда прилетели четыре "Точки-У". Там горело все в радиусе нескольких километров. Самолеты летали туда, но эффективность огневого поражения оценить не могли – пожар и поднимающийся дым перекрывал обзор". Таким образом, результаты боевой работы, судя по тому, что Саур-Могила так и осталась под контролем ДНР, оставляли желать лучшего.

Причины этого назвал сам Муженко: "Точка-У" теоретически – высокоточное оружие, но не всегда. Пару раз выстрелили по Саур-Могиле, вроде там ничего живого не должно остаться, десантники выдвигаются туда и встречают отпор. Или сами ракеты были с неполадками, или ракетчики в настройках ошиблись".

Другой возможной причиной могло стать техническое состояние ракет комплекса. По имеющейся информации в 2011 году российское ОАО "НПК "Конструкторское бюро машиностроения" (разработчик комплекса) провело работы по освидетельствованию примерно 50 ракет 9М79-1 комплекса "Точка-У", в результате чего срок службы этих ракет хотя и был продлен, но истек к моменту начала АТО. Предыдущие попытки самостоятельного продления Украиной ресурсных показателей этих ракет привел к трагедии в Бороварах в апреле 2000 г., когда запущенная с Гончаровского полигона "Точка-У" попала в жилой дом, убив троих и ранив пятерых мирных украинских граждан.

Нетрудно догадаться, что при таких обстоятельствах и отношении к ведению вооруженной борьбы поражения мирного населения, о котором заявил Следственный комитет РФ, избежать было попросту невозможно.

О масштабе применения ракет "Точки-У" свидетельствует один из интервьюеров Муженко: "Точки прилетали много куда: на Саур-Могилу и Снежное; под Иловайск, пытаясь прикрыть выходящие под огнём колонны украинских войск; под Логвиново… Всего за весь период АТО было выпущено порядка сотни "Точек-У", с разными БЧ, с разными задачами".

Не пытаясь оспорить приведенные цифры, можно упомянуть о подтвержденных несколькими объективными источниками фактов боевых пусков украинских тактических ракет по целям на Донбассе:

— в июле-августе 2014 г. во время боев за Саур-Могилу до 20-ти групповых и одиночных ракетных ударов с привлечением от 1 до 4 пусковых установок "Точка";

— 13 августа 2014 г. в районе населенного пункта Снежное;

— 17-18 августа 2014 г. групповой удар вблизи населенного пункта Снежное;

— 24 августа 2014 г. групповые удары в секторе "А", возле населенных пунктов Новоселовка и Хрящеватое;

— 27 августа 2014 г. возле Павловского при выезде на Амвросиевку;

— 28 августа 2014 г. в районе населенного пункта Калиновое;

— 29 августа 2014 г. более 12 групповых и одиночных ракетных ударов по вызову во время выхода украинских подразделений из Иловайского котла;

— 31 августа 2014 г. групповой ракетный удар в районе населенного пункта Докучаевск;

— 01-02 сентября 2014 г. групповой ракетный удар вблизи населенного пункта Новоазовск;

— 13 февраля 2015 г. групповой удар по железнодорожной станции Иловайска.

Даже этот, далеко не полный перечень, приведенный самими украинскими источниками, может также свидетельствовать о том, что в ходе боевого применении баллистических ракет "Точка-У", неизбежно пострадали мирные жители Донбасса, что Следственный комитет РФ теперь зафиксировал окончательно.