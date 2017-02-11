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    Эвакуированные жители Авдеевки начнут возвращаться в воскресенье - ВГА

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (718)

    (обновлено: )54
    Как сообщил руководитель ВГА Авдеевки Павел Малыхин, ситуация в городе контролируемая. Но по подразделениям силовиков в Авдеевской промзоне продолжаются обстрелы.
    Ситуация в Авдеевке
    comments.ua

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Эвакуированные жители Авдеевки начнут возвращаться домой завтра, уже 30 человек подали соответствующие заявки. Об этом сообщил руководитель ВГА Авдеевки Павел Малыхин в эфире телеканала "112 Украина".

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    "Да, люди уже хотят возвращаться, там уже больше 30 человек подали заявку, мы их будем возвращать завтра", — сказал Малыхин.

    По его словам, сейчас ситуация контролируемая, в городе было тихо, ночь тоже прошла тихо. Однако по подразделениям силовиков в Авдеевской промзоне продолжаются обстрелы.

    "Конечно, любой такой удар может навредить жизнедеятельности города", — признал глава ВГА.

    О восстановлении зданий он сказал: "Были у нас работники МЧС, которые оказали нам существенную помощь, которые просто спасли город во время той опасной ситуации, которая складывалась. На данный момент в аварийном порядке закрыто 148 домов, которые были повреждены. Строительные материалы к нам еще приходят в виде гуманитарной помощи. Мы будем продолжать необходимые работы по помощи людям по восстановлению своего жилья".

    Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что республика выделит 80 тысяч евро гуманитарной помощи Авдеевке, которая сильно пострадала от военных действий.

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