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    Политика

    Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил Авдеевку

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (707)

    (обновлено: )3913
    Представитель Киева в гуманитарной группе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что об увиденном в Авдеевке министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщит министрам иностранных дел стран-членов ЕС.
    Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Донбассе
    Ирина Геращенко, facebook

    КИЕВ, 10 фев — РИа Новости Украина. Представитель Киева в гуманитарной группе по Донбассу, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в пятницу посетили Авдеевку.

    МИД Украины, facebook
    Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Донбассе

    "Вместе с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичус, послом Литвы в Украине Марюсом Януконисом посетили Авдеевку. (…) Господин Линас весной 2016 был в Широкино, сегодня вместе с коллегами он увидел разрушенные дома, обстрелянную школу номер 2, где работал пункт гуманитарной помощи и где погиб представитель ГСЧС, побывал на пунктах обогрева и на Авдеевском коксохимическом заводе, который уже на 25% восстановил свои мощности, свою работу. Также с министром были литовские волонтеры и представители неправительственных организаций, которые оказывают большую гуманитарную помощь Украине и Донбасса", — написала Гращенко на своей странице в Facebook.

    Ирина Геращенко, facebook
    Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Донбассе

    По словам Геращенко, Линкявичус намерен сообщить об увиденном в Авдеевке министрам иностранных дел стран-членов ЕС.

    Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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