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    Россия

    Стягивание Киевом военной техники скажется на мирном диалоге – МИД РФ

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (696)

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    По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, стягивание военной техники в первую очередь скажется не столько на переговорном процессе в международном формате, сколько на ситуации между Донбассом и Киевом.
    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Стягивание Украиной военной техники в Донбасс скажется на мирном диалоге, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Ситуация в Донецкой области
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    "Стягивание техники, военной техники, принадлежащей или подконтрольной Киеву, потому что речь идет не только о ВСУ, но речь идет и о так называемых добровольческих батальонах, и так далее. Конечно, это в первую очередь скажется не столько на переговорном процессе в международном формате, скажется, прежде всего, на ситуации между Донбассом и Киевом", — заявила Захарова на брифинге в Москве.

    "Все международные усилия нацелены как раз на продвижение вперед главного – диалога Донбасса и Киева", — отметила представитель МИД РФ.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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