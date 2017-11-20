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    Украинский дипломат выехал из Белоруссии после объявления персона нон-грата

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    КГБ Белоруссии называет Игоря Скворцова лицом, ответственным за проведение разведывательной деятельности на территории страны.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости Украина. Украинский дипломат Игорь Скворцов, о причастности которого к делу о шпионаже заявил КГБ Белоруссии, покинул Минск, сообщил в понедельник посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

    Журналист Павел Шаройко
    Фото "Радио Свобода"
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    В понедельник официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин заявил, что советник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов объявлен персона нон-грата в Белоруссии за "не совместимую с дипломатическим статусом деятельность".

    По его словам, задержанный в октябре за создание в Белоруссии агентурной сети журналист, гражданин Украины Павел Шаройко, против которого возбуждено уголовное дело за шпионаж, подтвердил, что "координацию его разведдеятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Белоруссии".

    Скворцов был объявлен персона нон-грата.

    "Скворцов покинул Белоруссию сразу же после того, как была получена соответствующая нота из МИД Белоруссии (25 октября)", — приводит слова Кизима белорусское агентство Белапан.

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