Обмен пленными. Киев готов на компромиссы - СБУ

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что киевская сторона готова идти на компромиссы по вопросу об обмене пленными в Донбассе, главное, чтобы это было сделано "побыстрее".

"Всех, кого можем законно отдать, мы готовы отдать. Заложников на сегодня 158 человек. Они (ополченцы) говорят о другой цифре… Мы, идя на компромиссы, готовы и к такой схеме, главное, чтобы это было побыстрее, потому что многие из наших ребят находятся там около трех лет", — сказал Тандит в эфире "Пятого телеканала".

В среду президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от ополченцев освободить 88 пленных.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.