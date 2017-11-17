Обмен пленными: ход вперед

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Киев может провести обмен пленными по формуле "всех на всех" при помощи Кремля. Обмен пленными на Донбассе не производился уже больше года. Последними пленными, переданными украинской стороне, были Юрий Супрун и Владимир Жемчугов в сентябре 2016-го. Украинская сторона обвиняла самопровозглашенные республики в постоянном срыве договоренностей, хотя те же Минские договоренности предусматривают обмен в формате всех на всех.

Неожиданно к процессу переговоров по обмену пленными присоединился президент России Владимир Путин, и дело, похоже, сдвинулось с мертвой точки.

15 ноября года во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук попросил Владимира Путина поддержать его идею об обмене пленными. По его словам, Украина готова освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек. Медведчук считает, что освободить людей из плена нужно до новогодних и рождественских праздников.

Киев отреагировал заявлением СБУ: они готовы менять всех на всех и приветствуют любые инициативы, которые помогут людям вернуться домой.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Киев готов к обмену пленными, но с оговоркой, что отпустят не всех: "Мы не пойдем на шантаж и не можем отпустить на волю тех, кто никак не подпадает под действие Минских соглашений, например беркутовцев, которых подозревают в убийстве героев "небесной сотни".

Сказано — сделано. Уже на следующий день после обращения Медведчука Путин обсудил по телефону с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким обмен пленными с Киевом. И Захарченко, и Плотницкий, дали распоряжение подготовиться к обмену и уточнить списки. Киев также объявил о готовности согласовать список пленных, которые примут участие в обмене.

Пиар и реальный обмен

Стоит напомнить, что начиная с мая 2014 года руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан имел статус "переговорщика номер один" по освобождению пленных. Но лишь до того момента, пока СБУ не прибрало процесс к своим рукам. В октябре 2015 года в Службе безопасности был создан Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции. И, как подчеркивают в ведомстве, только этот Центр вести переговоры об освобождении, делать заявления по этому поводу. В январе 2016 года СБУ официально заявило, что Владимир Рубан не уполномочен СБУ вести любые переговоры об освобождении граждан Украины, кроме того, в Минске продолжается работа Трехсторонней контактной группы и четырех подгрупп, где Украину представляют уполномоченные на это лица.

Обменом пленных пыталась заниматься и нардеп Надежда Савченко, которая вернулась в Украину как раз в результате обмена. В январе 2017 года Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей. Член трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко тогда отказалась комментировать такие действия нардепа. Зато бывший переговорщик Роман Бессмертный был убежден, что своими списками Савченко уничтожила всю работу, которую вела украинская сторона по обмену пленными. В СБУ утверждали, что действия политика вредны, а сами списки – некорректны, поскольку там есть фамилии уже освобожденных, а также погибших и похороненных еще весной прошлого года. В СБУ даже просили Савченко не предавать списки огласке, чтобы не ослаблять позиции Украины на переговорах, но она эти просьбы проигнорировала. А спустя месяц, 24 февраля, Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном приехали в самопровозглашенную ДНР. Впоследствии появилась информация, что нардеп посетила Макеевскую колонию и пообщалась с удерживаемыми там украинцами.

Почему сейчас?

Что же послужило импульсом для возобновления диалога об обмене пленными и почему это произошло именно сейчас? По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, инициированный обмен пленными — это один из результатов встреч Волкера-Суркова и "Большой сделки" Трампа-Путина.

"А тот факт, что Путин лично просил освободить пленных, — это сигнал, что вопрос полностью согласован. Почему инициатором выбран Медведчук? Это компромиссный вариант, где якобы просит посредник, а США (Киев) и Москва (ЛДНР) дают совместное "добро". И выполняется один из пунктов "Минска". Это продолжение подготовительного этапа по вводу миротворцев на Донбасс, как ранее — относительное перемирие на Донбассе и закон о продлении особого статуса. Сорвать или затормозить обмен могут только продолжающиеся торги между Трампом и Путиным, где Украина идет одним из элементов сделки. Собственно, именно из-за этих торгов не спешат и принимать резолюцию о вводе миротворцев. Хотя в целом уже все подготовлено", — сказал РИА Новости Украина Дмитрий Корнейчук.

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В то же время политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что фактор, который повлиял на инициативу обмена пленными безрезультатность встреч "Суркова-Волкера".

"Очевидно, что дедлайн, как и предполагал Курт Волкер, по резолюции о миротворческой миссии к концу этого года — это несбыточная мечта, а Россия хотела бы продемонстрировать какие-то сдвиги в реализации Минских соглашений. Обмен "всех на всех" — это один из пунктов минских соглашений. И Россия тем самым пытается не только активизировать свое участие по реализации Минских соглашений в гуманитарной части, но и подтолкнуть к этому Украину, поскольку реализация соглашений ни в части условий безопасности, ни в политическая части пока не просматривается, либо просматривается в самых-самых туманных и общих очертаниях", — сказал Карасев.

Кроме того, считает политолог, Путин заинтересован в обмене, поскольку возобновились разговоры о предоставлении Украине летального оружия и предоставлении финансовой помощи США со стороны Конгресса. И на их фоне России надо по крайней мере показать свою нацеленность на реализацию Минских соглашений хотя бы в гуманитарной части.

По словам политолога, то, что Киев легко согласился на обмен, свидетельствует о том, что это был фактически беспроигрышный ход Путина.

"Как можно не согласиться на такой акт гуманизма, в кавычках или без кавычек? Тем более, что Украина давно предлагала обмен пленными "всех на всех", но все упиралось в позицию так называемых ЛНР/ДНР. После того, как Путин с ними переговорил, эта преграда была фактически снята", — пояснил Карасев.

При этом эксперт не исключает, что обмен может и не состояться.

"Если этот обмен произойдет, это может дать новую жизнь Минским соглашениям, которые давно уже в реанимационной палате, и в этом случае соглашения можно будет уже перевести из реанимации в палату реабилитации. А сегодня очень много людей во всех сторонах, которым не очень выгодна реализация Минских соглашений и перевод их из реанимации в реабилитацию. Так что могут быть и какие-то сбои — здесь пока нет оснований для безоговорочного оптимизма, пока есть осторожный оптимизм, и то сильно осторожный", — заключил политолог.