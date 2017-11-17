Кучма об обмене пленными в Донбассе: это будет великое счастье

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Представитель Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма надеется, что обмен пленными в Донбассе между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками состоится до конца 2017 года.

"Если это (обмен пленными, — ред.) произойдет в этом году, то это великое счастье для этих людей. Дай Бог, чтобы это произошло",- цитирует слова Кучмы издание "LIGA.net".

В среду президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями ЛНР и ДНР инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею.

Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.

Позднее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от ополченцев освободить 88 пленных.