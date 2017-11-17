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    Политика

    Кучма об обмене пленными в Донбассе: это будет великое счастье

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (212)

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    По словам Кучмы, если обмен пленными произойдет в этом году, то это будет "великое счастье для этих людей": "Дай Бог, чтобы это произошло".
    Леонид Кучма
    УНИАН

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Представитель Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма надеется, что обмен пленными в Донбассе между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками состоится до конца 2017 года.

    Обмен пленными
    Associated Press Max Black
    Обмен пленными: ход вперед

    "Если это (обмен пленными, — ред.) произойдет в этом году, то это великое счастье для этих людей. Дай Бог, чтобы это произошло",- цитирует слова Кучмы издание "LIGA.net".

    В среду президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями ЛНР и ДНР инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею.

    Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.

    Позднее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от ополченцев освободить 88 пленных.

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