Турчинов о миротворцах в Донбассе: должны быть на российско-украинской границе

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина.

Секретарь СНБО Александр Турчинов в ходе встречи с временно поверенным в делах США при ОБСЕ Гарри Камианом обсудил вопросы возможного размещения в Донбассе миротворческой миссии ООН, сообщила в пятницу пресс-служба украинского совбеза.

"Александр Турчинов провел встречу с временно поверенным в делах США при ОБСЕ Гарри Камианом", — говорится в сообщении пресс-службы. Участники встречи обсудили ситуацию на востоке Украины.

Турчинов заявил, что миротворческая миссия под эгидой ООН должна иметь мандат на пребывание на всей территории Донбасса, прежде всего, на российско-украинской границе. Секретарь СНБО также отметил, что для Украины одним из приоритетов является проведение реформ в соответствии со стандартами НАТО, в частности, достижение совместимости сил и средств субъектов сектора безопасности и обороны Украины с силами и средствами соответствующих структур стран-членов НАТО.

По его мнению, это "обеспечит в будущем приобретение членства в альянсе и защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины путем участия в международной системе коллективной обороны".

Камиан подчеркнул, что США полностью разделяют позицию Киева относительно миротворческой миссии в Донбассе, поддерживают территориальную целостность Украины и готовы прилагать все усилия к разрешению конфликта дипломатическим путем.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По данным газеты Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев.