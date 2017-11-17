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    Политика

    Кучма прокомментировал предложение России о миротворцах

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (250)

    (обновлено: )39207
    По мнению бывшего президента Леонида Кучмы, предложение России - это попытка "сделать новую границу с Украиной". Он добавил, что в настоящее время не видит перспектив урегулирования конфликта в Донбассе.
    Леонид Кучма на заседании трехсторонней контактной группы. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Представитель Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что предложение России о размещении миротворческой миссии ООН только вдоль линии соприкосновения в Донбассе приведет к созданию "новой границы с Украиной".

    "Главная позиция Украины должна быть неизменной — миротворческие войска должны быть на всей территории Украины, включая и границу украино-российскую. А то, что предлагает Россия, на линии соприкосновения — это сделать новую границу с Украиной", — цитирует заявление Кучмы журналистам издание "Лига.net".

    Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений.

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер, Донбасс и миротворцы

    Кучма отметил, что в настоящее время не видит перспектив урегулирования конфликта. "Не вижу. Такими поступками, которые происходят, шансов добиться мира в том регионе Украины — нет", — заявил Кучма.

    Ранее глава МИД Украина Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По данным газеты Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев.

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    Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

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