Кучма прокомментировал предложение России о миротворцах

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Представитель Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что предложение России о размещении миротворческой миссии ООН только вдоль линии соприкосновения в Донбассе приведет к созданию "новой границы с Украиной".

"Главная позиция Украины должна быть неизменной — миротворческие войска должны быть на всей территории Украины, включая и границу украино-российскую. А то, что предлагает Россия, на линии соприкосновения — это сделать новую границу с Украиной", — цитирует заявление Кучмы журналистам издание "Лига.net".

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений.

Кучма отметил, что в настоящее время не видит перспектив урегулирования конфликта. "Не вижу. Такими поступками, которые происходят, шансов добиться мира в том регионе Украины — нет", — заявил Кучма.

Ранее глава МИД Украина Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По данным газеты Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев.

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Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.