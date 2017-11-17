Аваков высказался о своих президентских амбициях

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков не намерен баллотироваться в президенты Украины на ближайших выборах главы государства. Об этом сам Аваков заявил в эфире телеканала "1+1".

"Не буду. Но я буду определяться, кого поддерживать", — сказал Аваков, отвечая на соответствующий вопрос.

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Также министр считает, что политизация силовых органов — это преступление. "Каждый, кто хочет построить себе карьеру на уголовных делах, прокурорской деятельности или на "красивой позе" — преступник. И люди должны в этом разбираться", — сказал Аваков.

Ранее одиозный экс-советник Авакова, председатель Социалистической партии Украины Илья Кива заявил, что намерен участвовать в выборах президента в 2019 году.

Кроме того, накануне народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил, что больше не работает на должности советника главы Министерства внутренних дел. Эксперты полагают, что Геращенко готовят к новой роли.



