Кива объявил об участии в выборах президента

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Глава Социалистической партии Украины Илья Кива объявил, что будет принимать участие в следующих президентских выборах президента.
"Я, Кива Илья, буду участвовать в президентских выборах!" — написал он на своей странице в Facebook.
Илья Кива/Facebook, 23 октября 2017
В комментариях на решение политика отреагировали так:
"Дзидзьо возьмите вице-президентом", - написал Oleh Radyk.
Natalia Nak заметила: "Уж лучше Собчак".
При этом пользователь с ником "Вика Вика" спросила: "1 апреля?"
"У нас главный — это председатель Верховной Рады, поэтому лучше идите в парламент", — посоветовал Геннадий Гаянский.