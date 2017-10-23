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    Политика

    Кива объявил об участии в выборах президента

    (обновлено: )78
    О намерениях баллотироваться на главный пост страны глава Социалистической партии Украины Илья Кива сообщил на своей странице в Facebook. Решение было озвучено в понедельник.
    Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Глава Социалистической партии Украины Илья Кива объявил, что будет принимать участие в следующих президентских выборах президента.

    "Я, Кива Илья, буду участвовать в президентских выборах!" — написал он на своей странице в Facebook.

    Илья Кива/Facebook, 23 октября 2017

    В комментариях на решение политика отреагировали так:

    Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Социалист-хамелеон-патриот. Илья Кива, политический портрет

    "Дзидзьо возьмите вице-президентом", - написал Oleh Radyk.

    Natalia Nak заметила: "Уж лучше Собчак".

    При этом пользователь с ником "Вика Вика" спросила: "1 апреля?"

    "У нас главный — это председатель Верховной Рады, поэтому лучше идите в парламент", — посоветовал Геннадий Гаянский.

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