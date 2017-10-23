Кива объявил об участии в выборах президента

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Глава Социалистической партии Украины Илья Кива объявил, что будет принимать участие в следующих президентских выборах президента.

"Я, Кива Илья, буду участвовать в президентских выборах!" — написал он на своей странице в Facebook.

Илья Кива/Facebook, 23 октября 2017

В комментариях на решение политика отреагировали так:

"Дзидзьо возьмите вице-президентом", - написал Oleh Radyk.

Natalia Nak заметила: "Уж лучше Собчак".

При этом пользователь с ником "Вика Вика" спросила: "1 апреля?"

"У нас главный — это председатель Верховной Рады, поэтому лучше идите в парламент", — посоветовал Геннадий Гаянский.