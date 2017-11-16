ДНР о конфликте в Донбассе. Готовы к дипломатическим шагам

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости Украина. Киев не может выполнить даже незначительные договоренности в рамках минского процесса, самопровозглашенная Донецкая народная республика надеется на дипломатическое урегулирование конфликта и готова к практическим шагам, заявил РИА Новости представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Допускаем, что в некоторых моментах украинская сторона не может выполнить даже незначительные договоренности в связи с ситуацией в самом Киеве и огромным влиянием радикалов. В силу внешней зависимости и отсутствия строгой вертикали власти украинская сторона выступает как недоговороспособная и неполномочная выполнять свои обязательства", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, ДНР не оставляет надежды на дипломатическое урегулирование конфликта и всегда готова к практическим шагам реализации договоренностей.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.