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    Политика

    Парубия возмутил плакат в Раде

    (обновлено: )192153
    На огромном плакате, появившемся в зале заседаний парламента, было написано: "Генпрокурор! Убийца Героя Небесной сотни Василия Сергиенко тут". В результате он был снят, и заседание продолжилось.
    Плакат в Раде об убийстве журналиста Сергиенко
    Скриншот 112 Украина

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время открытия заседания потребовал убрать плакат, заявив, что парламент — "не место для этого".

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    На плакате было написано: "Генпрокурор! Убийца Героя Небесной сотни Василия Сергиенко тут".

    В результате плакат был снят, и заседание продолжилось.

    В апреле в Корсуне-Шевченковском Черкасской области неизвестные похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело спрятали в лесополосе. Спустя месяц правоохранители во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержали подозреваемого в организации резонансного убийства. По данным СМИ, задержанным является бывший начальник охраны одного из народных депутатов.

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