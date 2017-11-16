Парубия возмутил плакат в Раде

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КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время открытия заседания потребовал убрать плакат, заявив, что парламент — "не место для этого".

На плакате было написано: "Генпрокурор! Убийца Героя Небесной сотни Василия Сергиенко тут".

В результате плакат был снят, и заседание продолжилось.

В апреле в Корсуне-Шевченковском Черкасской области неизвестные похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело спрятали в лесополосе. Спустя месяц правоохранители во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержали подозреваемого в организации резонансного убийства. По данным СМИ, задержанным является бывший начальник охраны одного из народных депутатов.