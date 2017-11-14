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    Политика

    Рада изъяла из закона о статусе ветеранов упоминание о ВОВ

    (обновлено: )20205
    В тексте закона отмечается, что необходимо заменить слова и цифры "Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"... словами "Второй мировой войны".
    Заседание Верховной Рады Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Парламент убрал из закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" упоминание о Великой Отечественной войне, заменив его термином "Вторая мировая война". Такое решение на заседании во вторник поддержал 241 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Военный. Архивное фото
    Украинское фото
    Чужие другие. Ветераны АТО как угроза обществу

    "В тексте закона слова и цифры "Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", "Великой Отечественной войны и войны с империалистической Японией", "Великой Отечественной войны", "Великой Отечественной войны и войны с Японией", "Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и войны 1945 года с империалистической Японией" заменить словами" Второй мировой войны", — говорится в тексте закона.

    Основные изменения в законе касались предоставления статуса инвалида войны мирным гражданам, раненым в зоне военной операции в Донбассе, а также предоставления статуса пострадавшего участникам Евромайдана.

    Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования в официальной прессе.

    С 2015 года Верховная Рада Украины изменила официальное название Дня победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как "День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь он носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

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