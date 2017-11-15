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    Политика

    Депутат от БПП купил элитное жилье за 1 гривну

    (обновлено: )48928
    Руслан Сольвар за один день провернул супервыгодную сделку: купил квартиру в центре Киева за 1 гривну и тут же продал ее за 8,5 миллионов.
    Руслан Сольвар

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Народный депутат от БПП Руслан Сольвар купил квартиру в центральном районе Киева всего за 1 гривну, что подтверждено данными Единого государственного реестра деклараций чиновников.

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    Квартиру на ул. Олеся Гончара Сольвар приобрел у своей родственницы — Марии Сольвар.

    В тот же день Сольвар продал это жилье за 8,5 млн гривен.

    В своей декларации депутат указывает, что в собственности у него находится лишь квартира в 63 квадратных метра в Фастове. А от Марии Сольвар он получил в наследство дом в Винницкой области.

    Ранее Печерский районный суд Киева арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского.

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