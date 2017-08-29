Соцсети о декларациях Порошенко: слепые трасты стали еще и глухими

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Все законно: Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации президента Украины Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы. Не найдя в документах конфликта интересов и признаков незаконного обогащения, НАПК установило достоверность задекларированных сведений. "Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. Также не выявлены конфликт интересов и признаки незаконного обогащения", — говорится в сообщении НАПК.

А вот простых украинцев такое сообщение не удовлетворило, став причиной множества комментариев в соцсетях: "В общем, ожидаемо и без сюрпризов, как говорится. Тем более, что Петр Порошенко никогда не скрывал своего финансового состояния… А оффшорный скандал был изначально обречен"; "Знатную штуку провернули эти борцуны-антикоррупционеры на грантовые деньги посредством "е-деклараций" — теперь наши нувориши легализовали все, что нажито непосильным трудом…". "Найдут, но потом, и найдут тех кто не нашел. Должно же в этой стране что-то поменяться…", — нашлись в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook