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29.08.201719:46
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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о декларациях Порошенко: слепые трасты стали еще и глухими

    Тема:

    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (425)

    (обновлено: )441100
    Все белым-бело и чисто: в НАПК после тщательной проверки не нашли незаконного обогащения в декларациях президента Украины Петра Порошенко. Как отреагировали на такие новости сами украинцы и что они пишут об этом в соцсетях?
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Все законно: Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации президента Украины Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы. Не найдя в документах конфликта интересов и признаков незаконного обогащения, НАПК установило достоверность задекларированных сведений. "Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. Также не выявлены конфликт интересов и признаки незаконного обогащения", — говорится в сообщении НАПК.

    А вот простых украинцев такое сообщение не удовлетворило, став причиной множества комментариев в соцсетях: "В общем, ожидаемо и без сюрпризов, как говорится. Тем более, что Петр Порошенко никогда не скрывал своего финансового состояния… А оффшорный скандал был изначально обречен"; "Знатную штуку провернули эти борцуны-антикоррупционеры на грантовые деньги посредством "е-деклараций" — теперь наши нувориши легализовали все, что нажито непосильным трудом…". "Найдут, но потом, и найдут тех кто не нашел. Должно же в этой стране что-то поменяться…", — нашлись в сетях и такие комментарии.  

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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