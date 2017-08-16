За долги. Суд арестовал квартиру и дом министра энергетики Насалика

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского. Об этом говорится в материалах суда, передают "Українські новини".

Как отмечается, Дыминский подал в суд иск о взыскании задолженности с Насалика по договору займа (сумма задолженности в решении суда не указана).

Одновременно с этим он подал заявление об обеспечении иска, в котором просил арестовать недвижимость Насалика, а именно: квартиру площадью 287,7 кв. м в Киеве, жилой дом площадью 561,4 кв. м и земельный участок (1 510 кв. м) в Козине (Киевская область).

Суд частично удовлетворил ходатайство Дыминского и наложил арест на квартиру и жилой дом. Срок действия решения суда — до 26 июля 2020 года.

Согласно сообщениям СМИ, в 2014 году Насалик одолжил 3,3 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина. Суд полностью удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на владения Добкина. В частности, арестованы два жилых дома общей площадью 1 136,9 кв. м, а также винный погреб общей площадью 195,4 кв. м. Кроме того, арестованы два автомобиля Toyota Land Cruiser 2007 и 2013 годов выпуска и земельный участок площадью 0,0083 га.