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    Е-декларирование помогло чиновникам легализировать свои состояния - Бортник

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    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (423)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы политолог Руслан Бортник заявил, что за год работы НАПК ключевая антикоррупционная реформа — электронное декларирование — не сработала.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Результаты работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции за год можно оценить на тройку. Об этом сказала глава НАПК Наталья Корчак во время отчета о деятельности агентства за год.

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    В свою очередь, председатель наблюдательного совета при НАПК Виктор Таран считает, что среди факторов, которые негативно повлияли на работу Агентства, — недокомплектация его состава. По его словам, этот орган ни дня не работал в полном составе.

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    Свою оценку Нацагенству дал политолог, директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Я бы поставил все же единицу, потому что, несмотря на год работы, ни один коррупционер в результате анализа деклараций, анализа партийного финансирования сегодня не привлечен к ответственности, не был наказан, его имущество не было конфисковано. Более того, именно НАПК значительное время находилось в ситуации внутреннего противостояния, когда два на два члена НАПК никак не могли между собой договориться и провоцировали огромное количество политических конфликтов. Но самая большая проблема в том заключается, что ключевая реформа — электронного декларирования, к сожалению, пока не сработала, и из полтора миллиона деклараций проанализированы лишь несколько десятков. Более того, это привело к тому, что наши политики, наши чиновники легализовали свои, преимущественно, незаконные состояния. То есть они их внесли в декларации, эти декларации не проверили и теперь они легально могут, улыбаясь и не нарушая закона, пользоваться этими состояниями", — заявил политолог.

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