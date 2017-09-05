В декларации Авакова нашли нарушения

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Нарушения обнаружены в электронной декларации министра внутренних дел Арсена Авакова за 2015 год, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на решение Национального агентства Украины по предотвращению коррупции.

"Аваков продал картину художника А. Попова "Портрет девушки" за 1,5 миллиона гривен (около 58 тысяч долларов по текущему курсу) и указал это в разделе "Доходы, в том числе подарки", не указав при этом данную информацию в разделе "Расходы и сделки", — говорится в сообщении.

Таким образом, Аваков нарушил требования закона "О предотвращении коррупции". Как отмечается, национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку проинформировала НАПК, что по состоянию на 31 декабря 2016 года Аваков отсутствует среди владельцев, которые имеют значительные пакеты акций эмитентов. При этом не предоставила информацию в ответ на запрос Государственная фискальная служба.

В итоге НАПК установило точность оценки задекларированных средств, а признаков незаконного обогащения и конфликта интересов не выявлено. Оснований для привлечения Авакова к уголовной и административной ответственности нет. НАПК предоставит министру возможность подать исправленную декларацию.

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Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронных декларациях трех вице-премьеров и министра молодежи и спорта. Также сообщалось, что НАБУ не получило доступ к декларациям работников СБУ.