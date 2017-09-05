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    Политика

    В декларации Авакова нашли нарушения

    (обновлено: )17910
    Арсен Аваков продал картину "Портрет девушки" за 1,5 миллиона гривен, указав это в разделе "Доходы, в том числе подарки" в декларации, однако не указав в разделе "Расходы и сделки".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Нарушения обнаружены в электронной декларации министра внутренних дел Арсена Авакова за 2015 год, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на решение Национального агентства Украины по предотвращению коррупции.

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    "Аваков продал картину художника А. Попова "Портрет девушки" за 1,5 миллиона гривен (около 58 тысяч долларов по текущему курсу) и указал это в разделе "Доходы, в том числе подарки", не указав при этом данную информацию в разделе "Расходы и сделки", — говорится в сообщении.

    Таким образом, Аваков нарушил требования закона "О предотвращении коррупции". Как отмечается, национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку проинформировала НАПК, что по состоянию на 31 декабря 2016 года Аваков отсутствует среди владельцев, которые имеют значительные пакеты акций эмитентов. При этом не предоставила информацию в ответ на запрос Государственная фискальная служба.

    В итоге НАПК установило точность оценки задекларированных средств, а признаков незаконного обогащения и конфликта интересов не выявлено. Оснований для привлечения Авакова к уголовной и административной ответственности нет. НАПК предоставит министру возможность подать исправленную декларацию.

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    Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронных декларациях трех вице-премьеров и министра молодежи и спорта. Также сообщалось, что НАБУ не получило доступ к декларациям работников СБУ.

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