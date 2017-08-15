НАБУ не получило доступ к декларациям работников СБУ

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Апелляционный суд отказал Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) в доступе к электронным декларациям сотрудников Службы безопасности Украины, говорится в постановлении Апелляционного суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Напомним, НАБУ расследует уголовное производство, проверяя достоверность декларации о доходах главы Запорожской обладминистрации Константина Брыля. В документе указано, что Брыль опубликовал свою декларацию лишь минувшей весной, под давлением общественности. По его словам, он не держал в тайне информацию о своих доходах, ведь числился на службе в СБУ. Однако СМИ публиковали расследования о его внушительных активах.

В январе 2017 года НАБУ открыло уголовное производство в отношении Брыля.

Позже по ходатайству Антикоррупционного бюро Соломенский суд Киева предоставил детективам доступ к перечню должностных лиц СБУ, системе хранения электронных деклараций, личному делу Константина Брыля.

Это решение обжаловали в СБУ, ссылаясь на то, что оно было незаконным.

Апелляционный суд согласился с этим аргументом и вычеркнул право доступа детективов НАБУ к системе электронных деклараций Службы безопасности из определения суда первой инстанции.

Как сообщалось ранее, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ведут почти 400 уголовных производств, из которых более 100 касаются коррупции на государственных предприятиях.