Разумков: винить в провале резонансных дел только НАБУ — некорректно

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. За последние шесть месяцев детективы Национального антикоррупционного бюро предотвратили хищение около 900 миллионов гривен. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции, посвященной результатам деятельности ведомства за первое полугодие 2017 года.

Сытник отметил, что 78 уголовных производств, которые расследовали детективы НАБУ, были переданы в суд. По этим делам есть 16 обвинительных приговоров и возмещено 136 миллионов гривен убытков. Однако резонансные дела тормозят суды.

Как сложилось, что дело ни одного топ-чиновника не было доведено до обвинительного приговора, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

"Повесить всех собак на НАБУ будет как минимум неправильно и некорректно, потому что это — общая работа, это работа НАБУ, САП и ГПУ в том числе. И если говорить об аспектах их непосредственной деятельности по отношению к народным избранникам, то представление на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и аресты вносит сначала в регламентный комитет, а потом в зал Верховной Рады именно генпрокурор. Поэтому полностью снимать ответственность ГПУ тоже будет некорректно. И, действительно, очень важный аспект — это работа судов. Судебная реформа, к сожалению, на сегодняшний момент не завершена. Понятно, что каждая из этих ветвей пеняет на соседнюю организацию, но, по факту, ответственность ложится на всех", — пояснил Разумков.