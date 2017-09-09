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    Политика

    НАБУ расследует более 70 уголовных дел по е-декларациям чиновников

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    По словам директора НАБУ Артема Сытника, речь идет о незаконном обогащении (ст. 368-2 Уголовного кодекса) и о внесении заведомо недостоверных данных в декларацию (ст. 366-1 Уголовного кодекса).
    Вывеска Национальное агентство по предупреждению коррупции
    УНИАН Соколовская Инна

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 72 уголовных производства по результатам анализа электронных деклараций чиновников, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

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    Сайт президента Украины
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    "Состоянием на конец августа мы расследуем 72 производства по результатам анализа электронных деклараций. Речь идет как о незаконном обогащении (ст. 368-2 Уголовного кодекса), так и о внесении заведомо недостоверных данных в декларацию (ст. 366-1 Уголовного кодекса). На сегодняшний день о подозрении сообщено двум людям", — сказал Сытник в интервью изданию "Зеркало недели"

    По его словам, Специализированная антикоррупционная прокуратура не препятствует в расследовании таких дел.

    "Это большой кусок работы. Некоторые дела подошли к стадии объявления подозрения, по некоторым делам подозрения уже объявлены, некоторые — обсуждаются с прокуратурой…Сейчас в НАБУ есть десятки уголовных дел. По многим мы уже приблизились к ”подозрениям”, составили их, отправили в прокуратуру и выполняем указания прокуроров. Практики у нас нет, поэтому и детективы, и прокуроры — первопроходцы в этом процессе. Но сказать, что есть торможение со стороны САП, я не могу", — подчеркнул директор НАБУ. 

    По его мнению, самый большой негатив в этом процессе — отсутствие практики и затягивание судами рассмотрения производств. 

    "Это несет огромные риски для всего процесса декларирования. Поскольку отсутствие приговоров по этой категории дел приводит к тому, что процесс электронного декларирования может перерасти в процесс амнистии", — резюмировал Сытник.

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    Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронных декларациях трех вице-премьеров и министра молодежи и спорта. Также сообщалось, что НАБУ не получило доступ к декларациям работников СБУ.

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