НАБУ расследует более 70 уголовных дел по е-декларациям чиновников

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 72 уголовных производства по результатам анализа электронных деклараций чиновников, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Состоянием на конец августа мы расследуем 72 производства по результатам анализа электронных деклараций. Речь идет как о незаконном обогащении (ст. 368-2 Уголовного кодекса), так и о внесении заведомо недостоверных данных в декларацию (ст. 366-1 Уголовного кодекса). На сегодняшний день о подозрении сообщено двум людям", — сказал Сытник в интервью изданию "Зеркало недели".

По его словам, Специализированная антикоррупционная прокуратура не препятствует в расследовании таких дел.

"Это большой кусок работы. Некоторые дела подошли к стадии объявления подозрения, по некоторым делам подозрения уже объявлены, некоторые — обсуждаются с прокуратурой…Сейчас в НАБУ есть десятки уголовных дел. По многим мы уже приблизились к ”подозрениям”, составили их, отправили в прокуратуру и выполняем указания прокуроров. Практики у нас нет, поэтому и детективы, и прокуроры — первопроходцы в этом процессе. Но сказать, что есть торможение со стороны САП, я не могу", — подчеркнул директор НАБУ.

По его мнению, самый большой негатив в этом процессе — отсутствие практики и затягивание судами рассмотрения производств.

"Это несет огромные риски для всего процесса декларирования. Поскольку отсутствие приговоров по этой категории дел приводит к тому, что процесс электронного декларирования может перерасти в процесс амнистии", — резюмировал Сытник.

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Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронных декларациях трех вице-премьеров и министра молодежи и спорта. Также сообщалось, что НАБУ не получило доступ к декларациям работников СБУ.