В декларациях Кириленко, Зубко, Кистиона и Жданова выявлены нарушения

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронных декларациях трех вице-премьеров и министра молодежи и спорта, утвердив при этом результаты проверки деклараций за два года президента страны Петра Порошенко, сообщают "Украинские новости".

Ранее НАПК утвердило результаты проверки деклараций за 2015 год девяти членов правительства, среди которых министры обороны и энергетики, ведомство не нашло оснований для привлечения их к ответственности.

По данным агентства, в декларациях вице-премьера, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко и вице-премьера Вячеслава Кириленко выявлены нарушения за 2015 год. В электронных декларациях вице-премьера Владимира Кистиона и министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова отмечены нарушения за 2015 и 2016 годы. При этом НАПК утвердило результаты полной проверки электронных деклараций Порошенко за 2015 и 2016 годы.

По результатам проверки установлено, что Зубко не указал сведения об объекте недвижимости относительно его пребывания в собственности, в аренде или другом праве собственности. Также он задекларировал земельный участок площадью 2 тысячи квадратных метров. В соответствии с предоставленными Зубко пояснениями, площадь указанного участка составляет 1,8 тысячи квадратных метров. При этом отмечается отсутствие основания для привлечения его к административной или уголовной ответственности.

Кистион указал информацию не об общей площади спального корпуса в Винницкой области, а площадь в размере 34,5 квадратных метра, которой владеет на правах совместной собственности его жена. Согласно данным государственного реестра имущественных прав на недвижимость, общая площадь спального корпуса составляет 9555 квадратных метров. Также Кистион не указал сведения о других совладельцах спального корпуса. При этом основания для привлечения его к административной или уголовной ответственности отсутствуют.

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По результатам проверки было установлено, что Кириленко указал недостоверные сведения о кадастровом номере земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства. При этом отсутствуют основания для привлечения его к административной или уголовной ответственности. Жданов в свою очередь не указал в декларации информацию о праве пользования членами семьи квартирой площадью 113,8 квадратных метра. Основания для привлечения его к административной или уголовной ответственности так же отсутствуют.