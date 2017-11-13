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    Появились детали разговора Волкера и Суркова об Украине

    (обновлено: )867010
    По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, по просьбе украинской стороны Курт Волкер передаст Владиславу Суркову "письма от семей заложников и требование немедленного освобождения".
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    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker
    Владислав Сурков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в ходе встречи передаст помощнику президента РФ Владиславу Суркову письма от "семей заложников".

    По ее словам, с соответствующей просьбой к Волкеру обратилась украинская сторона.

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    "Сегодня спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер встречается с путинским советником Сурковым. Волкер, по просьбе украинской стороны, будет говорить о заложниках и передаст РФ письма от семей заложников и требование немедленного освобождения. Вопросы безопасности и заложники — наши ключевые приоритеты", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    Ирина Геращенко/Facebook, 13 ноября 2017

    Ранее состоялись две встречи Суркова и Волкера. Первая прошла в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая — в октябре в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации". Сегодня встреча также пройдет в Белграде.

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