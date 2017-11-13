Еврокомиссар Хан проведет в Украине переговоры по борьбе с коррупцией

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнес Хан 15 ноября посетит Украину для проведения переговоров по вопросам имплементации соглашения об ассоциации и борьбы с коррупцией.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба представительства Евросоюза в Украине.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом с 1 сентября вступило в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращении конфликтов, налогообложении, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. Кабмин на заседании 25 октября утвердил комплексный план мер по выполнению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о вступлении Йоханнес Хан осуществит визит в Украину. Цель визита — обсудить вопросы имплементации соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, прогресс в борьбе с коррупцией и поддержку независимых СМИ и общественного вещания. Пресс-конференция пока не предусмотрена", — говорится в сообщении представительства ЕС.

Напомним, что Йоханнес Хан в июне 2017 года посетил Мариуполь и другие населенные пункты Донбасса, чтобы лично ознакомятся с политикой безопасности, экологической и гуманитарной ситуацией.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений.

С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли.