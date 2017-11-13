наверх
13.11.201715:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Еврокомиссар Хан проведет в Украине переговоры по борьбе с коррупцией

    Тема:

    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера (37)

    (обновлено: )5301
    Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС намерен посетить Киев 15 ноября. Он обсудит проблемы коррупции и вопросы имплементации соглашения об ассоциации.
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнес Хан 15 ноября посетит Украину для проведения переговоров по вопросам имплементации соглашения об ассоциации и борьбы с коррупцией.

    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Хан или провал. Итоги визита еврокомиссара в Украину

    Об этом в понедельник сообщила пресс-служба представительства Евросоюза в Украине.

    Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом с 1 сентября вступило в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращении конфликтов, налогообложении, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. Кабмин на заседании 25 октября утвердил комплексный план мер по выполнению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

    "Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о вступлении Йоханнес Хан осуществит визит в Украину. Цель визита — обсудить вопросы имплементации соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, прогресс в борьбе с коррупцией и поддержку независимых СМИ и общественного вещания. Пресс-конференция пока не предусмотрена", — говорится в сообщении представительства ЕС.

    Напомним, что Йоханнес Хан в июне 2017 года посетил Мариуполь и другие населенные пункты Донбасса, чтобы лично ознакомятся с политикой безопасности, экологической и гуманитарной ситуацией.

    Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений.

    С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Михаил Саакашвили
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Скоростной поезд
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор