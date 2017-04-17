Юнкер, Могерини и Хан призвали Турцию мирно внести изменения в конституцию

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан призвали турецкое руководство добиться "максимального консенсуса" среди населения при воплощении конституционных изменений.

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"Ввиду небольшой разницы в голосах по итогам референдума и долгосрочных последствий конституционных изменений, мы также призываем турецкие власти достичь максимального консенсуса среди населения в ходе их воплощения", — говорится в совместном заявлении чиновников ЕС.

По их словам, они ожидают оценки наблюдательных миссий ОБСЕ и ODIHR, в том числе относительно возможных нарушений при проведении референдума.

Напомним, конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов.