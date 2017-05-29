Еврокомиссар Хан в четверг прибудет с визитом в Украину

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан посетит Украину 1-2 июня, сообщили в представительстве ЕС в Киеве.

Как отмечается, в ходе визита Хан посетит Киев, Мариуполь и Днепр.

Ранее в мае в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Украинцы смогут путешествовать в Евросоюз без виз с 11 июня.

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Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.