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    Еврокомиссар Хан в четверг прибудет с визитом в Украину

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    В ходе своего визита комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан посетит Киев, Мариуполь и Днепр, сообщили в представительстве ЕС в украинской столице.
    Еврокомиссар Йоханнес Хан во время визита в Украину 18 июня 2015 г.
    Фото Еврокомиссия

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан посетит Украину 1-2 июня, сообщили в представительстве ЕС в Киеве.

    Система биометрического контроля, с помощью которой пограничники осуществляют проверку паспортных документов
    Украинское фото
    Безвиз. Что ждет украинцев на границе?

    Как отмечается, в ходе визита Хан посетит Киев, Мариуполь и Днепр.

    Ранее в мае в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Украинцы смогут путешествовать в Евросоюз без виз с 11 июня.

    Смотрите также: Безвиз для украинцев: сколько нужно денег для въезда в ЕС

    Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.

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