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    Политика

    Нестор Шуфрич дал показания в Генпрокуратуре

    (обновлено: )4401
    Народный депутат сообщил, что вовремя прибыл на допрос. Его опросили в качестве свидетеля, однако Шуфрич отказался раскрыть подробности дела.
    Нестор Шуфрич
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич сообщил, что в среду дал показания в качестве свидетеля в Генеральной прокуратуре.

    Михаил Добкин прибыл в Генеральную прокуратуру
    Украинское фото
    С вещами на выход. Добкин прибыл на допрос в ГПУ

    При этом Шуфрич не сообщил, по какому делу его вызывали на допрос.

    "Я всегда с большой ответственностью относился к своим гражданским обязанностям и был несколько удивлен такой форме приглашения на допрос, учитывая, что мой адвокат общается со следователем и уже была согласована дата 14 ноября для дачи свидетельских показаний… Но учитывая определенный резонанс, который вызвало сообщение о необходимости допросить меня в качестве свидетеля, мой адвокат договорился со следователем, я прибыл в Генпрокуратуру сегодня в 13.50, дал показания и покинул помещение ГПУ в 14.30", — цитирует Шуфрича его пресс-служба в Facebook.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готовит представление о снятии депутатской неприкосновенности с внефракционных Александра Супруненко и Вячеслава Константиновского, а также члена фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича. По словам ГПУ, представления связаны с неуплатой налогов на общую сумму около 5,5 миллиона долларов.

    В ответ на обвинения Нестор Шуфрич заявил, что заплатил все налоги и передал информацию в правоохранительные органы.

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