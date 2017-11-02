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    Политика

    Каськив пропал и не пришел на допрос в ГПУ

    Тема:

    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше? (44)

    (обновлено: )99
    Как сообщили в прокуратуре, Владислав Каськив не явился на допрос к следователям ГПУ, который был назначен на 11:00 четверга. Следователи до сих пор ждут экс-чиновника.
    Владислав Каськив
    УНИАН

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Экс-глава "Госинвестпроекта" Владислав Каськив, отпущенный на свободу под залог, не явился на допрос к следователям Генеральной прокуратуры, который был назначен на 11:00, сообщили в прокуратуре.

    "Следователи до сих пор ждут Каськива на допрос", — сообщили в прокуратуре.

    Владислав Каськив
    УНИАН
    Дело Каськива и миф о "решительной и неукротимой спецоперации" ГПУ

    Как известно, суд определил для Каськива арест с возможностью внесения залога в 160 тыс. грн в течение пяти дней.

    О том, что Каськив в ночь на среду был экстрадирован из Панамы в Украину, утром сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. При этом он объявил, что "это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украину". Он напомнил, что Каськив подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн. 

    В свою очередь юрист, экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов назвал сообщение "Луценко" "дешевым пиаром". По его словам, Каськив несколько месяцев назад письменно попросил у панамских властей своей добровольной экстрадиции в Украину, и вернулся в Украину за свой счет. Портнов добавил, что во вторник тот "свободно перемещался в аэропорту Амстердама и ночью прилетел в Киев, заранее сообщив об этом украинским следователям".

    В августе 2016 года Луценко заявил о задержании Каськива в Панаме. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело против Каськива по статье "присвоение, растрата имущества и служебный подлог". Он подозревается в хищении примерно 300 тысяч долларов госсредств в 2012–2013 годах. Генпрокуратура Украины сообщила, что готовит документы в Панаму для экстрадиции Каськива.

    Экс-чиновник подавал ходатайство о предоставлении ему политического убежища, однако Панама отказала.

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