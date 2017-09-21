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    Политика

    СБУ приглашает на допрос Медведчука

    (обновлено: )6501
    В СБУ сообщили, что Виктора Медведчука приглашают на допрос по делу о незаконном пересечении границы Украины в 2014-2015 годах.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) приглашает на допрос представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука по делу о незаконном пересечении границы Украины в 2014-2015 годах, заявил в четверг руководитель следственного управления ведомства Григорий Остафийчук.

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    Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что СБУ допрашивает в качестве свидетеля экс-главу спецслужбы Валентина Наливайченко (возглавлял СБУ в 2014–2015 годах) по уголовному делу о содействии Медведчуку в посещении РФ без прохождения пограничного и таможенного контроля.

    "Конечно, мы хотим заслушать господина Медведчука, очень хотим. Я, пользуясь случаем, через средства массовой информации приглашаю его к нам", — заявил Остафийчук после допроса Наливайченко. Его слова приводит интернет-издание "Лига".

    Остафийчук отметил, что СБУ уже вызывала Медведчука на допрос, но он не явился.

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