Суд допросит первого свидетеля по делу о госизмене Януковича

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева во вторник, 15 августа, проведет очередное заседание по уголовному делу против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене, в ходе которого будет допрошен первый свидетель со стороны обвинения – им станет бывший посол Украины при ООН Юрий Сергеев.

На четвертый месяц рассмотрения дела Януковича в суде, процесс находится на начальной стадии судебного следствия. На предыдущем заседании суд начал изучение доказательств вины Януковича, представленных государственным обвинением. Изучение доказательств должно продолжиться 17 августа – после гособвинения свои доводы невиновности Януковича представит защита.

При этом назначенное на вторник 14.00 заседание будет посвящено допросу первого свидетеля по делу. Ранее ходатайство о внесении изменений в порядок рассмотрения дела и допросе бывшего посла Украины при ООН Сергеева раньше остальной группы свидетелей (будут давать показания после изучения доказательств в суде) внесли представители гособвинения. По данным прокуроров, Сергеев проживает в США, где преподает в институте и 15 августа короткий период времени будет находиться в Киеве после чего уедет обратно в Америку.

По словам гособвинителей, Сергеев является важным прямым свидетелем по делу, так как присутствовал на заседаниях ООН в 2014 году, когда по версии следствия, в международной организации российская сторона продемонстрировала письмо Януковича, в котором он просил военной помощи у РФ.

Как ранее заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, суть обвинений Януковича по делу о госизмене сводится к тому, что тот, "находясь на территории РФ в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента РФ и пригласил его "ввести в Украину оккупационные войска". Ранее экс-президент Украины опроверг обвинения в свой адрес, заявив, что не направлял письма властям РФ с такими призывами. Власти России также заявили, что им не поступало письмо подобного содержания.

REUTERS Carlo Allegri Постпред Украины при ООН Юрий Сергеев

Представители гособвинения ранее заявили, что всего прокуратура будут настаивать на допросе в суде более 140 свидетелей, среди которых, в частности, бывшее и нынешнее руководство Украины: глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

Ходатайство о допросе свидетелей намерена заявить и защита Януковича, в ее списке также целый ряд высокопоставленных лиц, среди которых, в частности, президент Украины Петр Порошенко, Турчинов и Яценюк.

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Окончательный список лиц, которые будут допрошены, должен утвердить суд после изучения официальных представлений сторон процесса.

Дело против Януковича о госизмене является лишь одним из многих дел, которое генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства. Судебное следствие по этому делу, также как проходило и досудебное расследование, осуществляется по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была специально введена для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Новая процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.

Суд отклонил ходатайство защиты о рассмотрении дела в обычном режиме с предоставлением Януковичу возможности участия в процессе посредством видеоконференции из российского суда. Суд в своем решении отметил, что Янукович "знает о начале уголовного производства и в данный момент скрывается от суда на территории РФ с целью уклонения от уголовной ответственности".

По словам адвокатов, Янукович хочет лично принимать участие в суде, однако не может приехать в страну, так как опасается за свою безопасность. Защитники заверяют, что у них якобы есть доказательства того, что экс-президенту в Украине грозит реальная опасность.

Генпрокуратура неоднократно заявляла, что гарантирует Януковичу безопасность, и что в случае прибытия в страну экс-президента, он будет задержан и доставлен под конвоем в суд для избрания меры пресечения.

Обвинение ранее уже заявило, что намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение. По словам процессуального руководителя по делу прокурора Виктора Кравченко, это связано с тем, что беглый экс-президент не признал своей вины.

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Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".