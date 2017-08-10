Интерес к делу Януковича стихает - спецкор

РИА новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Оболонский районный суд Киева 10 августа продолжил рассмотрение дела против бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.

Сообщается, что в рамках судебного заседания будут исследовать письменные доказательства, видео- и аудиоматериалы по делу бывшего президента.

Ранее Янукович заявил об отказе от участия в судебном процессе над ним по обвинению в госизмене и решении отозвать адвокатов.

Подробности судебного заседания из Оболонского суда сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка:

(текст публикуется на языке оригинала)

"Судове засідання триває від 10.00. Жодної перерви, як це було під час попередніх слухань, коли екс-президента Віктора Януковича представляв його особистий захист. Раніше адвокати Януковича завжди виступали з клопотаннями про надання перерв. Зараз же ми бачимо безперервну роботу.

Судовий процес зараз у такій стадії, я би сказав, прокурори приглядаються до нового адвоката, який з'явився у справі, до пана Віталія Мешечка, очевидно, що хочуть зрозуміти стратегію та тактику, як саме новий захисник відстоюватиме інтереси свого клієнта. Нагадаю, що адвоката призначив Оболонський суд від центру безоплатної допомоги.

Украинское фото Судебное заседание по делу о госизмене Виктора Януковича в Киеве, 6 июля 2017

Судячи з усього вже схлинула, заспокоїлася хвиля інтересу громадського, публічного, до цього судового процесу. Немає і далі під Оболонським райсудом надмірної кількості людей, які приходили сюди під час перших засідань. Були такі засідання, що під будівлею Оболонського райсуду збиралося понад 100-200 людей. Зараз такого немає. Якщо раніше були такі засідання, що охоронялися спецпідрозділами поліції, плюс НГУ, то сьогодні вхід до Оболонського райсуду охороняють лише кілька поліцейських.

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Зник також, якщо можна так говорити, абсолютно весь адвокатський лоск. Якщо раніше адвокатура, захист Віктора Януковича прибував на засідання на кілької "Мерседесах", виглядало це з боку дуже впевнено та доволі агресивно. Представляли інтереси екс-президента України в залі судових засідань на п'ятому поверсі мінімум семеро адвокатів, всі вони з'являлися з течками, портфелями, розкладали ефектно кодекси та теки з судовими справами. Зараз інтереси екс-президента представляє один лише Віталій Мешечек.

Що вражає доволі таки прикро, це те, що на усіх попередніх засіданнях якість звуку, все те, що говорив головуючий суддя Владислав Девятко, чути було вкрай погано, суддя не послуговується звукопідсилювальною технікою, а говорить дуже-дуже тихо. Так само преса на відстані може здогадуватися про те, що говорять прокурори у справі Віктора Януковича. Не дуже добра якість звуку, час від часу також погано чути, що говорить адвокат.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича

Сьогодні є суттєві зміни, з телевізора нам показують з точки зору прокуратури суттєві докази щодо того, що Віктор Янукович здійснив державну зраду. Це матеріали засідання Ради Федерації РФ від початку березня 2014-го року, на якому приймалося рішення щодо використання збройних сил РФ на території України. Так от, все, що робилося на засіданні РФ, виступ кожного представника чути прекрасно. Напевно, слід сказати, що прокуратура трактує виступи абсолютно всіх російських політиків на засіданні Ради Федерації як доказ причетності Віктора Януковича до здійснення державної зради, а адвокат такою постановкою питання здивований. Зрештою він заявив, що з усіх виступів, які пролунали в судовій залі, не випливає що Віктор Янукович особисто здійснив державну зраду".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото

Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков заявил, что Янукович пытается вывести процесс из украинской юрисдикции на уровень Европы.

Ранее юрист, адвокат Евгений Лосовский в эфире "ГС" подчеркнул, что в резонансном деле о конфискации денег окружения беглого президента — одни вопросы без ответов.