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    Аналитика и комментарии

    Корнейчук: Януковича выдавать не станут

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (639)

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    Процесс о госизмене экс-президент Виктора Януковича - такая же фальсификация, как и уголовное дело командующего Черноморским флотом Украины Витко, полагает политический аналитик Дмитрий Корнейчук. Стоит ли ожидать выдачи Виктора Федоровича?
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    Виктора Януковича выдавать не будут — такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, комментируя появившуюся в СМИ информацию относительно ареста российским судом прокурора и следователя по делу экс-президента Украины. Помимо этого, по мнению аналитика "процесс о госизмене Януковича — это такая же фальсификация, как и уголовное дело командующего Черноморским флотом Украины Витко".

    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дело Януковича: глубокая защита или умелая контратака?

    "Итак, коротко о решении Басманного суда Москвы по заочному аресту прокурора и следователя по "делу Януковича". Сигналы: 1) Януковича выдавать не будут 2) Процесс о госизмене Януковича — это такая же фальсификация, как и уголовное дело командующего Черноморским флотом Украины Витко. За что их и арестовали. И этот тезис раскрутит вся российская информационная машина. 3) Дискредитация следователя и прокурора 4) Мы видим очередной серьезный просчет Луценко-Матиоса, которые поставили заниматься Януковичем людей, уже "засветившихся" в других неоднозначных делах. А значит — подставили их репутацией весь судебный процесс. Чем и воспользовались в Кремле", — написал Корнейчук.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что прокурор и следователь Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Вадим Приймачок заочно арестованы "по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко". По ее словам, в данный момент расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц правоохранительных органов Украины, в действиях которых усматриваются признаки преступления по статье "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела".

    Виктор Янукович
    Сайт президента Украины
    Янукович затягивает судебный процесс - Батрин

    "По данным следствия, в 2014 году бывший исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина России адмирала Александра Витко по политическим мотивам", — сообщила Петренко. 

    В частности, по ее словам, Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания о проведении досудебного расследования, Приймачок вел его производство, а Кравченко осуществлял надзор за процессуальной деятельностью. 

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    Оболонский суд в Киеве еще в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые власти завели в отношении бывшего главы государства. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.  

    Не так давно прокурор Руслан Кравченко сообщил, что по делу о госизмене Януковича проходит более ста свидетелей, среди которых есть действующие и бывшие высокопоставленные чиновники. Всех их допросят в суде. При этом обвинение утверждает, что защита Януковича пытается затянуть процесс.  

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