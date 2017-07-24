Корнейчук: Януковича выдавать не станут

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Виктора Януковича выдавать не будут — такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, комментируя появившуюся в СМИ информацию относительно ареста российским судом прокурора и следователя по делу экс-президента Украины. Помимо этого, по мнению аналитика "процесс о госизмене Януковича — это такая же фальсификация, как и уголовное дело командующего Черноморским флотом Украины Витко".

"Итак, коротко о решении Басманного суда Москвы по заочному аресту прокурора и следователя по "делу Януковича". Сигналы: 1) Януковича выдавать не будут 2) Процесс о госизмене Януковича — это такая же фальсификация, как и уголовное дело командующего Черноморским флотом Украины Витко. За что их и арестовали. И этот тезис раскрутит вся российская информационная машина. 3) Дискредитация следователя и прокурора 4) Мы видим очередной серьезный просчет Луценко-Матиоса, которые поставили заниматься Януковичем людей, уже "засветившихся" в других неоднозначных делах. А значит — подставили их репутацией весь судебный процесс. Чем и воспользовались в Кремле", — написал Корнейчук.

Скриншот с сайта Facebook

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что прокурор и следователь Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Вадим Приймачок заочно арестованы "по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко". По ее словам, в данный момент расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц правоохранительных органов Украины, в действиях которых усматриваются признаки преступления по статье "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела".

"По данным следствия, в 2014 году бывший исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина России адмирала Александра Витко по политическим мотивам", — сообщила Петренко.

В частности, по ее словам, Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания о проведении досудебного расследования, Приймачок вел его производство, а Кравченко осуществлял надзор за процессуальной деятельностью.

Читайте также: Адвокат: защита Януковича представит его потерпевшим от нынешней власти

Оболонский суд в Киеве еще в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые власти завели в отношении бывшего главы государства. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Не так давно прокурор Руслан Кравченко сообщил, что по делу о госизмене Януковича проходит более ста свидетелей, среди которых есть действующие и бывшие высокопоставленные чиновники. Всех их допросят в суде. При этом обвинение утверждает, что защита Януковича пытается затянуть процесс.