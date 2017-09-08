Стертые граффити Майдана. Правоохранители допросили владельца магазина

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Правоохранители допросили директора скандального киевского магазина мебели "Эмпориум", с фасада которого ранее стерли граффити времен Евромайдана, передают "Украинские Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы.

В Киеве на минувших выходных с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити времен Евромайдана, на которых были изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка. Исчезновение "икон Майдана" привело к череде радикальных акций протеста.

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Как отмечается, Игорь Доценко был допрошен дважды в полиции. Обстоятельства допросов неизвестны, но, скорее всего, речь идет о расследовании уничтожения граффити, а также о беспорядках у магазина.

При этом в полиции изданию сообщили, что Доценко дважды вызывался для дачи пояснений, но не явился.

Напомним, по факту уничтожения граффити на ул. Грушевского открыто уголовное производство. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что владелец магазина арендует данное помещение у Академии наук.