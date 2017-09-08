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    Киев

    Стертые граффити Майдана. Правоохранители допросили владельца магазина

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    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана" (20)

    (обновлено: )16
    В полиции Киева СМИ сообщили, что Игорь Доценко - владелец скандального магазина "Эмпориум", с фасада которого были стерты граффити, - дважды вызывался для дачи пояснений, но не являлся.
    Надпись Никогда так больше не делай на фасаде магазина Эмпориум, на котором закрасили граффити времен Революции достоинства, на Грушевского, в Киеве, 3 сентября 2017 г.
    УНИАН

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Правоохранители допросили директора скандального киевского магазина мебели "Эмпориум", с фасада которого ранее стерли граффити времен Евромайдана, передают "Украинские Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы.

    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Фото со страницы Татьяны Высоцкой в Facebook
    Соцсети: разгром магазина за граффити и ответный удар

    В Киеве на минувших выходных с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити времен Евромайдана, на которых были изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка. Исчезновение "икон Майдана" привело к череде радикальных акций протеста

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    Как отмечается, Игорь Доценко был допрошен дважды в полиции. Обстоятельства допросов неизвестны, но, скорее всего, речь идет о расследовании уничтожения граффити, а также о беспорядках у магазина.

    При этом в полиции изданию сообщили, что Доценко дважды вызывался для дачи пояснений, но не явился.

    Напомним, по факту уничтожения граффити на ул. Грушевского открыто уголовное производство. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что владелец магазина арендует данное помещение у Академии наук.

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