Министр культуры: скандальные граффити в Киеве не имели особого статуса

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Министр культуры Евгений Нищук предложил предоставить статус памятника национального значения граффити на фасад дома по улице Грушевского, 4, когда они будут восстановлены.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам министра, на данный момент граффити относится к объектам местного значения.

"После того, что случилось… будем ходатайствовать перед Кабинетом министров, чтобы перевести его (арт-объект) в статус национального", — сказал Нищук.

Он отметил, что в связи с этим будет проходить фотофиксация и паспортизация объекта.

Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка.