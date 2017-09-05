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    Министр культуры: скандальные граффити в Киеве не имели особого статуса

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    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана" (18)

    (обновлено: )410012
    По словам министра Евгения Нищука, на данный момент граффити относится к объектам местного значения. Он предложил предоставить им статус памятника национального значения.
    Евгений Нищук. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Министр культуры Евгений Нищук предложил предоставить статус памятника национального значения граффити на фасад дома по улице Грушевского, 4, когда они будут восстановлены.

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    Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    По словам министра, на данный момент граффити относится к объектам местного значения.

    "После того, что случилось… будем ходатайствовать перед Кабинетом министров, чтобы перевести его (арт-объект) в статус национального", — сказал Нищук.

    Он отметил, что в связи с этим будет проходить фотофиксация и паспортизация объекта.

    Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка.

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