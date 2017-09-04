Память против коммерции. Скандал вокруг стертого граффити Майдана

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В воскресенье, 3 сентября, стало известно, что в Киеве с фасада магазина мебели "Эмпориум" на улице Грушевского исчезли знаменитые граффити "Иконы революции", созданные во времена Евромайдана.

На них стрит-арт художник Sociopath в февраля 2014 года во время обстрела Майдана изобразил портреты и цитаты классиков украинской литературы Леси Украинки, Ивана Франка и Тараса Шевченка.

Недолго думая, в ответ группа активистов приехала к зданию магазина: разбила витрины и подожгла шины, разрисовали его стены и окна, и забросали яйцами. А вместо стертых граффити на стене оставили надпись: "Ніколи так більше не роби".

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Активисты называют себя "Самообороной Майдана". К месту событий приехали представители "Национального корпуса" и представитель "Правого сектора" Артем Скоропадский.

Не обошлось, как всегда, без стычек между активистами и полицией.

Ответ владельца магазина

Спустя несколько часов после погрома владелец "Эмпориума" Игорь Доценко заявил о закрытии магазина.

Бизнесмен утверждает, что ни он, ни его сотрудники не стирали граффити с магазина, а стали заложниками вандалов.

"Салон "Эмпориум" закрыт! Несмотря на то, что мы три половиной года смотрели и ухаживали за граффити, мы стали заложниками провокаторов, которые и закрасили эти работы для того, чтобы совершить этот акт вандализма…Тем не менее, я надеюсь, что полиция и суд разберутся, кто, где и как", — отметил Игорь Доценко.

Однако в сети разместили фото владельца магазина, который присутствовал во время уничтожения граффити.

Фото Нины Слепковой в facebook Игорь Доценко присутствовал во время уничтожения граффити.

Как пишут СМИ, до погрома владелец магазина в комментариях писал, что уничтоженные граффити не представляют собой никакой ценности и относятся к рангу "трафаретного искусства". Позже Доценко удалил и свои комментарии, и пост о закрытии магазина.

Реакция в Украине

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сразу отреагировал на инцидент и пообещал суровое наказание, однако лишь для тех, кто стер граффити.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити времен Революции, сообщил Луценко.

Луценко отметил, что уничтожение изображений украинских писателей несет за собой уголовную ответственность, поскольку граффити являются объектом культурного наследия.

"Как известно, приказом Министерства культуры Украины N869 от 15.10.2014 года место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул Грушевского в Киеве во время акций протеста в феврале 2014 отнесено к объектам культурного наследия, повреждение или уничтожение которых влечет за собой уголовную ответственность по ст. 298 УК Украины (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры)", — написал Луценко.

Он добавил, что бизнес владельца магазина "Эмпориум" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы.

В то же время в полиции Киева пока еще не определили, как квалифицировать погром магазина.

Немало шуму

Инцидент с граффити наделал шуму в соцсетях, вызвав немало гневных отзывов. Украинцы во мнении разделились: одни осуждали тех, кто стер граффити, а другие — кто устроил погром магазина.

Фото со страницы Татьяны Высоцкой в Facebook В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетовал на незрелость нашего общества.

"Магазин стер дорогое всем нам граффити. За это магазину разбили витрины. Одним стыдом ответили на другой. Когда уже наше общество станет зрелым? Путь зрелого общества — ум и настойчивость. Не симптоматическая рефлексия, а продуманное и профессиональное действие. Даст Бог, мы к этому придем", — написал Вакарчук в Twitter.

В тоже время многие осудили погром магазина, указывая на то, что это не имеет никакого отношения к духу времен Майдана.

"Вот во что выродилась идея Майдана сейчас. Эти же недоумки не граффити восстановили (для этого нужно уметь хоть что-то иное, кроме как дубинкой махать), а разгромили магазин. Вот и печальный итог революции…Ничего общего с настроением и духом того периода, когда появились эти сами граффити, это не имеет", — написал экс-спикер МИДа Олег Волошин.

Аналитик Сергей Фурса сравнил инцидент с граффити с кругами ада от Данте.

"У Данте было 9 кругов ада. В Украине есть круги глупости и беспредела. Первый круг — это собственник магазина, который закрасил граффити…Второй круг — это люди, пришедшие погромить магазин…И третий уровень беспредела — это главный прокурор, который обещает проверки. Это и беспредел. И глупость…", — пишет Фурса.

"Первый круг — это собственник магазина, который закрасил графити. Не знаю, нарушил ли он закон и как были защищены эти графити. Может и никак. Но ему было все равно. И на память о Майдане и на то, какую реакцию это вызовет. Первое противно, но не наказуемо…Второй круг — это люди, пришедшие погромить магазин. Они конечно были злы и раздосадованы. Но это не дает им права не уважать частную собственность. И устраивая такие беспределы не задавайте потом вопрос, почему к нам не идут инвесторы…И третий уровень беспредела — это главный прокурор, который обещает проверки. Это и беспредел. И глупость. Глупость — потому что палево. Нельзя же так. А то в стране ведь еще оставались люди, подозревающие, что силовые структуры работают по закону, а не исходя из целесообразности…", — пишет Сергей Фурса в блоге на УП.

Фото со страницы Татьяны Высоцкой в Facebook В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана

А журналист Александр Дубинский удивился, почему стертым граффити общество уделило больше внимания, чем воровству и коррупции в стране.

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"Стер граффити — возмущение, шины и погромы. Обокрал всю страну — никого ничего не волнует. Страна прогрессирующего маразма", — написал Дубинский у себя в Faceook.

Вместе с тем, политический эксперт Елена Дьяченко на своей странице в Facebook сообщила, что граффити времен Майдана не значатся в указе Минкульта в перечне памяток культурного наследия.

"На сайте Минкультуры в перечне объектов наследия в разделе памятки местного значения, к сожалению, граффити не значится. Там указаны только "Місце бойових дій та масової загибелі громадян в районі вул. Грушевського у м. Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року", адрес памятки указан как Грушевского 1,2,3,4 но ни слова о самих зданиях и граффити….", — отмечает она.

Ранее в августе в Киеве неизвестные разбили мемориальную доску в честь Героя Небесной сотни Романа Сеника, установленную в столице его семьей.

По материалам из открытых источников интернет