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    Соцсети: разгром магазина за граффити и ответный удар

    Тема:

    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана" (15)

    (обновлено: )74651
    Еще никогда в Украине не было такого граффити-скандала! Не простыми оказались картины, оставшиеся на киевских стенах еще со времен Майдана… Но теперь их нет, что и стало причиной погрома и поводом для очередной шумихи. Что же пишут об этом в соцсетях?
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Фото со страницы Татьяны Высоцкой в Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Майдан не скоро забудется. На выходных в столице произошел очередной инцидент, тесно связанный с этим, теперь уже историческим, событием. С фасада магазина "Эмпориум" на улице Грушевского исчезли граффити, на которых были изображены Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка. Эти уличные картины остались еще со времен Майдана. Пропажа легендарных граффити не понравилась некоторым активистам, что и стало поводом для погрома магазина. 

    Однако на этом история с исчезновением майданного стрит-арта не закончилась, а только набрала новые обороты. Сам магазин (по вполне понятным причинам) закрылся. Его хозяин утверждает, что не причастен к исчезновению изображений. В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко сообщил об открытии уголовного производства по факту уничтожения граффити времен Евромайдана… Но есть и хорошие новости: автор уничтоженных граффити высказался против их восстановления группой художников и хочет сделать это лично. 

    В сетях по поводу граффити-скандала вот уже вторые сутки не утихает безумная шумиха: "Человек, решивший плюнуть в лицо обществу должен быть готовым к ответу"; "Это просто власть захотела забрать магазин"; "Когда в следующий раз вы спросите, почему в Украину не идут инвесторы и мы такие бедные… вот поэтому". "Стесняюсь спросить, а по факту погрома дело тоже возбудили, или только по граффити?" — Задают в сетях и такие вопросы.  

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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