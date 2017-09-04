наверх
04.09.201713:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Скандал с "граффити Майдана". Из магазина в центре Киеве вывозят вещи

    Тема:

    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана" (12)

    (обновлено: )50711
    В понедельник из магазина "Эмпориум" в столице, который оказался в центре скандала из-за удаления "граффити Майдана" с фасада здания, вывозят дорогую мебель.
    Из магазина Эмпориум после скандала с граффити вывозят вещи
    vlada.io

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Из магазина "Эмпориум" в центре Киева, с фасада которого были стерты граффити украинских писателей, в понедельник вывозят вещи.

    Напомним, на выходных с фасада магазина "Эмпориум" на улице Грушевского исчезли граффити, на которых были изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка. В связи с этим активисты пришли под магазин и разгромили его.

    vlada.io
    Из магазина "Эмпориум" после скандала с граффити вывозят вещи

    Как сообщает vlada.io, на месте вывоза дорогой мебели присутствуют охранники, однако они не сообщают, куда съезжает магазин. Из руководства на месте также никого нет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Из магазина "Эмпориум" после скандала с граффити вывозят вещи
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии