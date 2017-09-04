Скандал с "граффити Майдана". Из магазина в центре Киеве вывозят вещи

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Из магазина "Эмпориум" в центре Киева, с фасада которого были стерты граффити украинских писателей, в понедельник вывозят вещи.

Напомним, на выходных с фасада магазина "Эмпориум" на улице Грушевского исчезли граффити, на которых были изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка. В связи с этим активисты пришли под магазин и разгромили его.

vlada.io Из магазина "Эмпориум" после скандала с граффити вывозят вещи

Как сообщает vlada.io, на месте вывоза дорогой мебели присутствуют охранники, однако они не сообщают, куда съезжает магазин. Из руководства на месте также никого нет.