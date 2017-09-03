В Киеве восстановят стертые граффити Евромайдана

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Киевские художники намерены восстановить стертые патриотические граффити времен Майдана. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на куратора художественных проектов Гео Лероса.

Фото со страницы C14 news в Facebook В Киеве разгромили магазин на ул. Грушевского

По его словам, восстановление начнется уже с понедельника.

"Художники смогут восстановить по фотографиям", – отметил он.

В воскресенье, 3 сентября, протестную акцию у магазина анонсировали в националистической организации "С14".

Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка.