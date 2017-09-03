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    Киев

    В Киеве восстановят стертые граффити Евромайдана

    Тема:

    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана" (7)

    (обновлено: )17603
    Как сообщил куратор художественных проектов Гео Лерос, восстановление начнется уже с понедельника. Реакция владельцев магазина на данную информацию отсутствует.
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Фото со страницы Татьяны Высоцкой в Facebook

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Киевские художники намерены восстановить стертые патриотические граффити времен Майдана. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на куратора художественных проектов Гео Лероса.

    Фото со страницы C14 news в Facebook
    В Киеве разгромили магазин на ул. Грушевского

    По его словам, восстановление начнется уже с понедельника.

    "Художники смогут восстановить по фотографиям", – отметил он.

    В воскресенье, 3 сентября, протестную акцию у магазина анонсировали в националистической организации "С14".

    Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка.

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