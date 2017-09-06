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    Киев

    Директор магазина на Грушевского: я не уничтожал граффити, это провокация

    (обновлено: )26402
    По словам директора магазина "Эмпориум" Игоря Доценко, магазин будет способствовать в восстановлении граффити "Иконы Революции". Он утверждает, что ухаживал за картинами 3,5 года.
    Надпись Никогда так больше не делай на фасаде магазина Эмпориум, на котором закрасили граффити времен Революции достоинства, на Грушевского, в Киеве, 3 сентября 2017 г.
    УНИАН

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Директор магазина "Эмпориум", с которого стерли "Иконы Революции", Игорь Доценко уверяет, что не давал указания уничтожать граффити, планирует искать новое помещение для магазина и готов содействовать в восстановлении картин, передает "Украинская правда".

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    "Мы их не удаляли. Я никому никаких указаний не давал. Я не заинтересован был это делать. Эти граффити были созданы в мой день рождения 12 февраля 2014 года. Во время революции ночью пришли ребята и спросили – мы здесь разрисовываем стены. А я говорю: а чего вы спрашиваете? Делайте", – сказал Доценко.

    Он утверждает, что ухаживал за картинами 3,5 года.

    "Я 3,5 года ухаживал и поддерживал техническое состояние этих граффити, ибо краски, которыми их рисовали – и нитрокраска, и масляная, и гуашь – уже к осени половина облетела. Мы их подрисовывали, и в 2015 году, когда действительно была угроза, что они могут исчезнуть, мы покрыли их лаком", – сказал директор магазина.

    Он добавил, что человека, который зарисовывал граффити, не знает: "Я его не знаю. Он говорил:" Мне сказали покрасить, и я крашу".

    На вопрос, почему он не заявил в полицию, Доценко сказал: "Во-первых, полиция этим не занимается. Во-вторых, Вера Савченко мне сказала: "Я буду подавать жалобу в мэрию и Минкультуры". Я говорю: "Да, конечно. Надо это выяснить". Я так и не обращался, потому что помощнице нардепа или же нардепу проще обратиться в мэрию или в полицию, и они тогда отреагируют мгновенно".

    Он добавил, что за эти дни получил около 200 угроз в социальных сетях, в том числе в частности, от помощников нардепов. Доценко рассказал, что магазин на Грушевского закрылся. По его словам, магазин понес убытки, которые оцениваются суммами "между десятками и сотнями тысяч гривен".

    Он также сообщил, что разговоры с руководством Института украинского языка НАН Украины о продлении или прекращении договора аренды еще не было. В то же время он отказался комментировать, давал ли показания по делу о граффити.

    "Сотрудничество или работа идет по всем трем направлениям – СБУ занимается экстремизмом, терроризмом, прокуратура — повреждением памятников культурного наследия, полиция — нанесение вреда государственном и частному имуществу и хулиганские действия. Все что касается нашего сотрудничества с правоохранителями, прокуратурой и СБУ, я не буду ничего комментировать", – сказал Доценко.

    По его словам, магазин будет способствовать в восстановлении граффити.

    "Мы созвонимся с Социопатом и этот вопрос решим — нужно будет, чтобы мы принимали в этом участие, или не нужно, как мы можем помочь. Мы предоставим финансовую поддержку — это не проблема", — сказал Доценко.

    Он также отметил, что магазин "Эмпориум" арендует помещение на Грушевского с 1998 года.

    Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка.

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