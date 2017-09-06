Директор магазина на Грушевского: я не уничтожал граффити, это провокация

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Директор магазина "Эмпориум", с которого стерли "Иконы Революции", Игорь Доценко уверяет, что не давал указания уничтожать граффити, планирует искать новое помещение для магазина и готов содействовать в восстановлении картин, передает "Украинская правда".

"Мы их не удаляли. Я никому никаких указаний не давал. Я не заинтересован был это делать. Эти граффити были созданы в мой день рождения 12 февраля 2014 года. Во время революции ночью пришли ребята и спросили – мы здесь разрисовываем стены. А я говорю: а чего вы спрашиваете? Делайте", – сказал Доценко.

Он утверждает, что ухаживал за картинами 3,5 года.

"Я 3,5 года ухаживал и поддерживал техническое состояние этих граффити, ибо краски, которыми их рисовали – и нитрокраска, и масляная, и гуашь – уже к осени половина облетела. Мы их подрисовывали, и в 2015 году, когда действительно была угроза, что они могут исчезнуть, мы покрыли их лаком", – сказал директор магазина.

Он добавил, что человека, который зарисовывал граффити, не знает: "Я его не знаю. Он говорил:" Мне сказали покрасить, и я крашу".

На вопрос, почему он не заявил в полицию, Доценко сказал: "Во-первых, полиция этим не занимается. Во-вторых, Вера Савченко мне сказала: "Я буду подавать жалобу в мэрию и Минкультуры". Я говорю: "Да, конечно. Надо это выяснить". Я так и не обращался, потому что помощнице нардепа или же нардепу проще обратиться в мэрию или в полицию, и они тогда отреагируют мгновенно".

Он добавил, что за эти дни получил около 200 угроз в социальных сетях, в том числе в частности, от помощников нардепов. Доценко рассказал, что магазин на Грушевского закрылся. По его словам, магазин понес убытки, которые оцениваются суммами "между десятками и сотнями тысяч гривен".

Он также сообщил, что разговоры с руководством Института украинского языка НАН Украины о продлении или прекращении договора аренды еще не было. В то же время он отказался комментировать, давал ли показания по делу о граффити.

"Сотрудничество или работа идет по всем трем направлениям – СБУ занимается экстремизмом, терроризмом, прокуратура — повреждением памятников культурного наследия, полиция — нанесение вреда государственном и частному имуществу и хулиганские действия. Все что касается нашего сотрудничества с правоохранителями, прокуратурой и СБУ, я не буду ничего комментировать", – сказал Доценко.

По его словам, магазин будет способствовать в восстановлении граффити.

"Мы созвонимся с Социопатом и этот вопрос решим — нужно будет, чтобы мы принимали в этом участие, или не нужно, как мы можем помочь. Мы предоставим финансовую поддержку — это не проблема", — сказал Доценко.

Он также отметил, что магазин "Эмпориум" арендует помещение на Грушевского с 1998 года.

Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка.