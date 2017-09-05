Активист: погромы из-за граффити в Киеве - только начало

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения имущества магазина элитной мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, на фасаде которого стерли граффити, нанесенные во время Революции Достоинства.

"Иконы Революции" с портретами и цитатами Леси Украинки, Ивана Франко и Тараса Шевченко были созданы художником под ником Sociopath десятого февраля 2014 года во время обстрела Майдана. В субботу, второго сентября текущего года стало известно, что они были уничтожены. По данному факту прокуратура открыла уголовное производство.

В воскресенье, третьего сентября, активисты патриотических организаций провели возле магазина мебели протестную акцию и разбили в нем окна.

Подробнее о том, что происходило возле магазина, рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы активист Євромайдана, директор Института практической политики Богдана Бабич.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому, на вашу думку, такий резонанс викликала саме ця подія?

— Можна сказати, що прорвало. Майдан болить, він нагадує про себе і цей ланцюжок нищення… Напевно, вривається терпець. Насправді, ми дійсно бачимо такий акт вандалізму та інший акт вандалізму необдуманий крок орендаторів цього будинку, власників меблевого магазину, він привів до такої напруги в суспільстві і я можу сказати, що громадянське суспільство показує, що ця пам'ять дуже важлива, у нас для багатьох достатньо болюча. І така дія однозначно сколихнула наше ірраціональне суспільство.

УНИАН Надпись "Никогда так больше не делай" на фасаде магазина "Эмпориум", на котором закрасили граффити времен Революции достоинства, на Грушевского, в Киеве, 3 сентября 2017 г.

На жаль, наше суспільство інколи буває ірраціональним і діє дуже емоційно. А замість якоїсь системної, можливо, боротьби і роботи законопроектами, інколи бувають такі емоційні прояви. Але треба віддати належне, чому це відбувається. Тому що це надзвичайно важлива тема і вона не могла просто бути забута.

Як все мало бути зроблено? Чи потрібно було ці графіті закривати склом, як було закрито написи часів Помаранчевої революції на одній з колон Головпоштамту?

— Так, звичайно, це питання вже виділення коштів на охорону пам'яток культурної спадщини. З цим завжди є проблема і в результаті трапляються такі ситуації. За кордоном дбають про свої пам'ятки культури. Для них важлива кожна подія. Так само, якщо в Києві кожна куля, яка влучила в якусь стіну чи ще щось, це все пам'ять для людей. Там дуже багато людей, які можуть ходити і згадувати, як то було, туристи, які приїжджають, їм важливо побачити, що там відбувалося. І коли таке йде нищення, особливо, зрозуміло, подивитися на власника магазину, то зрозуміло, чому, йому, наприклад, ця історія ні про що не говорить. Це було видно з його постів, його відповідей досить агресивних, брехні, на якій його вже піймали, і звичайно, що це не може не хвилювати. Єдине, що звичайно ті пам'ятки треба охороняти, я знаю, що прес-конференція була щодо кількох установ і там інститут національної пам'яті, музей Революції Гідності, збиралися і вирішували, що робити, як вберегти такі речі, і як карати за знищення.

Який європейський досвід? Як там охороняють подібні надписи та графіті?

— Звичайно, там за цим дуже дбають, встановлюють пам'ятні дошки, навіть з QR-кодом. Ви можете почитати історію, що там відбулося. По-перше, і ресурсів більше, і ставлення суспільства інше. Там люди самі по собі це розуміють. Вони дуже бережуть свої традиції і для них це дуже важливо, і суспільство виховане відповідним чином. У нас це лише починається і ми бачимо, що можливо в такий трохи дитячий спосіб, агресивний, але тим не менше, я можу сказати, що через такий спосіб відбувається встановлення громадянського суспільства. Тобто ця фаза в будь-якому випадку закінчиться і я думаю, що ми перейдемо до більш цивілізованих форм протесту. Але треба відзначити, на жаль, чому це відбувається.

Facebook Sociopath Трафареты граффити "Иконы Революции"

Ви подивіться, якщо такі більш цивілізовані форми протесту, то реакція влади дуже запізніла і взагалі немає ніякої реакції. Але коли відбуваються якісь силові протистояння, силові дії, тоді підключається і прокуратура, і міліція. І це тривожний знак, тому що хотілося б, щоб реакція влади була і не було таких подібних самосудів. Тому що вони не одразу зафарбували ці трафарети. Була певна дискусія спочатку, з цього приводу, а вже потім були вчинені такі дії. Я хочу, щоб суспільство дорослішало.

Я розумію, чому такі акти відбуваються. На жаль, у нас влада, відповідні наші органи, реагують лише на силові дії. Якщо тільки шини привозять, чи збирається більшість людей і починається якась агресивна дія, тоді починається реакція. А я вважаю, що до цього можна було б не призводити і не давати людям чинити самосуди. Самосуди чиняться лише там, де не працює ця наша адміністративна машина. І треба відзначити силу соцмереж, бо зараз інформація поширюється зовсім інакше. І це власне поширення серед таких достатньо активних громадян, вона одразу не просто поширюється, а вона викликає до дії. Тому я думаю, що це не перша і не остання якась така дія, яка буде дуже гучно сприйнята громадськими активістами. І я думаю, що це таке тренування перед великим забігом, тому що я точно знаю, що справа Майдану не закінчилася. Не знайшли винних. Ми бачимо, що відбувається з доказами, які познищувано на Майдані.

А це не інший бік крайнощів?

— Насправді, ми любимо подивитися на Європу, якби звіряємо свої дії. Але подивіться, якщо в Європі щось загрожує справедливості або громадянським правам, там на приватну власність особливо ніхто не звертає уваги. Скільки там побитих вітрин, перевернутих автомобілів тощо. Згадайте, коли Майдан починався, середина Майдану — у нас не було побитих вітрин. Я маю на увазі, що це крайні дії. Тобто коли немає інших способів або інші способи не діють, то вчиняються самосуди. От мені б хотілося, щоб з одного боку відповідні органи реагували, не доводили до цих самосудів. І звичайно, суспільство подорослішало і знаходило інші способи боротьби.

Фото со страницы Татьяны Высоцкой в Facebook В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана

Чи варто відновлювати ці графіті?

— Власне, художник вже сказав, що він готовий відновити. У нього лишилися трафарети і на цих трафаретах ще пилюка Майдану не стерта. Тому я вважаю, що вони на своєму місці. Вони можуть там бути і мають там бути, і суспільство показало, що для них історія цих трафаретів дуже важлива. І навіть вже скандал з цими трафаретами є подвійною історією. Я думаю, що ми маємо дбати про свою історію, пам'ятати, хто ми є і тоді ми зможемо впевненіше дивитися у наше майбутнє.

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Ранее в эфире Голоса Столицы юрист Института национальной памяти Сергей Рябенко заявил, что за уничтожение граффити времен Майдана вандалу может грозить как штраф, так и лишение свободы до трех лет.