Полуголая активистка Femen пришла на допрос в наряде аборигена

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Активистка движения Femen Анжелина Диаш пришла на допрос в Печерское управление полиции с копьем в руках и наряде аборигенов.

strana.ua Активистка Femen Анжелина Диаш

По словам самой Диаш, ее наряд — символ того, что в Украине варварская судебная система.

"Это для меня уже второе уголовное дело. Первое было по статье хулиганство в Беларуси против диктаторского режима", — сообщила Диаш.

Напомним, в июле на брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать "Жыве Беларусь!". Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала. Позже стало известно, что она является активисткой украинского движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения.