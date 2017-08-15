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    Общество

    Полуголая активистка Femen пришла на допрос в наряде аборигена

    (обновлено: )64402
    По словам активистки движения Femen Анжелины Диаш, она так пришла на допрос, чтобы показать, что в Украине "варварская судебная система".
    Активистка Femen Анжелина Диаш
    strana.ua

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Активистка движения Femen Анжелина Диаш пришла на допрос в Печерское управление полиции с копьем в руках и наряде аборигенов.

    strana.ua
    Активистка Femen Анжелина Диаш

     По словам самой Диаш, ее наряд — символ того, что в Украине варварская судебная система.

    "Это для меня уже второе уголовное дело. Первое было по статье хулиганство в Беларуси против диктаторского режима", — сообщила Диаш.

    Напомним, в июле на брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать "Жыве Беларусь!". Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала. Позже стало известно, что она является активисткой украинского движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения.

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