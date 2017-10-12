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    Общество

    СБУ вызвала на допрос россиян по делу о катастрофе МН17

    (обновлено: )10904
    Как стало известно, 30 и 31 октября в Главном управлении СБУ в Киеве граждан РФ должны допросить и сообщить о подозрении по делу о крушении пассажирского лайнера.
    На месте крушения Boeing 777
    Associated Press Sergei Grits

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. СБУ вызвала на допрос по делу о катастрофе малайзийского лайнера Boeing 777 в Донецкой области пятерых граждан РФ, сообщает ТСН со ссылкой на "Урядовый курьер".

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    Как стало известно, на допрос вызваны российский военный Сергей Дубинский, а также граждане РФ Олег Пулатов, Евгений Васильев, Эльдар Оруджев и Эдуард Гилазов.

    Как сообщается, 30 и 31 октября в Главном управлении СБУ в Киеве их должны допросить и сообщить о подозрении по делу о крушении пассажирского лайнера.

    Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области.

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    Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.

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