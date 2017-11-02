Вятрович резко ответил Польше на угрозы

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал польского сенатора и историка Яна Жарина, который обвинил Украину в варварском поведении по вопросам исторической памяти, отметив, что оснований для подобных заявлений нет.

По его мнению, именно власти соседней страны тормозят решение проблемы взаимной легализации памятников.

"Это мне напоминает нашего восточного соседа, который видит себя "Третьим Римом". Боюсь, что уже появились польские политики, которые видят Польшу "Четвертым Римом" – и очевидно, здесь речь идет о каких-то имперских замашках", – сказал Вятрович в комментарии 112 Украина.

Он напомнил, что вандалы за последние три года на территории Польши 14 раз осквернили кресты на украинских могилах, тогда как аналогичных случаев в Украине было четыре, и все памятники уже восстановлены.

"На польской территории ни один украинский памятник до сих пор не восстановлен", – возмутился глава института нацпамяти.

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"Мы видим сейчас желание раздуть проблему, нежелание садиться за стол переговоров, желание создавать какие-то новые структуры и постоянные политические угрозы с польской стороны", – добавил Вятрович. Его реакция последовала после заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о возможности объявить персонами нон грата в Польше украинских чиновников, которые мешают незаконным польским памятникам на украинской территории.

Кроме того, ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя состояние польско-украинских отношений, сообщил, что власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции.