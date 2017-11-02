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    Политика

    Вятрович резко ответил Польше на угрозы

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (186)

    (обновлено: )806010
    По мнению Владимира Вятровича, в Польше есть политики, которые видят свою страну Четвертым Римом". Он также обвинил их в "имперских замашках". Историк добавил, что на территории Польши ни один украинский памятник до сих пор не восстановлен.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал польского сенатора и историка Яна Жарина, который обвинил Украину в варварском поведении по вопросам исторической памяти, отметив, что оснований для подобных заявлений нет.

    По его мнению, именно власти соседней страны тормозят решение проблемы взаимной легализации памятников.

    Флаги Украины и Польши
    ГСЧС Украины/Facebook
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    "Это мне напоминает нашего восточного соседа, который видит себя "Третьим Римом". Боюсь, что уже появились польские политики, которые видят Польшу "Четвертым Римом" – и очевидно, здесь речь идет о каких-то имперских замашках", – сказал Вятрович в комментарии 112 Украина.

    Он напомнил, что вандалы за последние три года на территории Польши 14 раз осквернили кресты на украинских могилах, тогда как аналогичных случаев в Украине было четыре, и все памятники уже восстановлены.

    "На польской территории ни один украинский памятник до сих пор не восстановлен", – возмутился глава института нацпамяти.

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    "Мы видим сейчас желание раздуть проблему, нежелание садиться за стол переговоров, желание создавать какие-то новые структуры и постоянные политические угрозы с польской стороны", – добавил Вятрович. Его реакция последовала после заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о возможности объявить персонами нон грата в Польше украинских чиновников, которые мешают незаконным польским памятникам на украинской территории.

    Кроме того, ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя состояние польско-украинских отношений, сообщил, что власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции.

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