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    Политика

    Власти Черновцов призывают вернуть Бандере и Шухевичу "Героев Украины"

    (обновлено: )12629
    Депутат горсовета Черновцов Андрей Илюк сообщил, что городской совет требует вернуть Бандере и Шухевичу звание Героев Украины.
    Памятник Бандере
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Черновицкий городской совет решил обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с призывом вернуть лидерам "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) Степану Бандере и Роману Шухевичу звания "Герой Украины", сообщил один из депутатов горсовета Андрей Илюк.

    Эдуард Долинский. Архивное фото
    Эдуард Долинский/Facebook
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    По его информации, данное решение приняло принято в понедельник на очередной сессии, его поддержали 22 депутата из 42.

    "Городской совет требует вернуть Бандере и Шухевичу звание Героев Украины", — написал депутат на своей странице в Facebook.

    Он также опубликовал копию соответствующего решения городского совета, где указано, что в 2011 году власти лишили Бандеру и Шухевича этих званий.

    Порошенко в мае 2015 года подписал закон, который предоставляет организациям ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины и право ее участникам на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и заявив, "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

    Героизация УПА и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

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