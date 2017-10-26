Министр инфраструктуры построит "дорогу к Бандере"

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что построит дорогу к селу Старый Угринов, в котором родился Степан Бандера.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, за время работы в ведомстве ему часто приходилось выбирать, какие именно дороги нужно ремонтировать: Одесса-Рени, Николаев-Днепр, Карпатский регион, Львов-Одесса, Харьков-Довжанский и другие. Однако Омелян отметил, что всегда хотел увидеть "путь" к селу Старый Угринов, назвав его "дорогой к Бандере".

"Впервые посетил это место, где родился великий Проводник только в этом году, хотя знал о нем и видел много фотографий той части двора, которое чудом уцелело сквозь тяжелый ХХ век, будучим маленьким. Безумная энергетика, такое впечатление, что это большая семья, которая была безжалостно уничтожена коммунистическим нацистским молохом, до сих пор живет там, вот сейчас выйдет из-за угла дома, причастит и благословит", — добавил министр.

В заключении Омелян анонсировал восстановление "дороги к Бандере", подчеркнув, что первоначальное задание — это отремонтировать четыре километра дороги.

Как сообщалось ранее, Львовский областной совет просит Петра Порошенко вернуть лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере и главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу звание "Героев Украины".