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    Политика

    Глава ДНР прокомментировал "маховик разрушения" под Радой

    Тема:

    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen (326)

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    По мнению Александра Захарченко, Михаил Саакашвили "застолбил площадку, которой могут воспользоваться те, кто действительно готов совершить переворот и захватить власть".
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко считает, что акции протеста в Киеве проходят по "американскому сценарию" и ведут к распаду Украины.

    "Маховик разрушения, запущенный на Майдане в феврале 2014 года, продолжает вращаться, и это рано или поздно приведёт к распаду бывшей Украины. Теперь я в этом не сомневаюсь. Более того, у меня появилось обоснованное подозрение, что у распада Украины есть конкретные заказчики и исполнители", — сказал Захарченко в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Украине территории.

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    По его мнению, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили является исполнителем "в американском сценарии, так как именно Штаты, а конкретно Курт Волкер (спецпредставитель госдепа США по Украине — Ред.) дали индульгенцию Саакашвили на его протест".

    "Сейчас Саакашвили сделал главное – он застолбил площадку, которой могут воспользоваться те, кто действительно готов совершить переворот и захватить власть. Что касается Донбасса, то нынешние события никак к нашей судьбе не относятся", — отметил Захарченко.

    Он добавил, что единственное, что может сказаться на судьбе Донбасса, так это крах Киева, как политического и экономического центра. "В хаосе, который за этим наступит, может родиться новая страна. И эта новая страна нам интересна", — заключил глава ДНР.

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    Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.

    В воскресенье у Рады прошло вече, организованное Саакашвили. Политик заявил, что намерен выдвинуть властям новые требования, и призвал людей прийти на митинг у Рады 7 ноября. Сейчас у здания парламента остаются несколько десятков человек с палатками.

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