Нацсовет заявил о готовности радио к увеличению квот на украинские песни

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский сообщил, что радиостанции готовы к увеличению квот на количество украинских песен в эфире.

По его словам, Нацсовет завершил очередной этап мониторинга 16 общенациональных радиостанций на предмет выполнения требований закона о языковых квотах.

"Нарушений не обнаружено. Наибольшая доля украинских песен — в эфире "Краина ФМ" (100%), а также радио "Проминь" (98%), радио "Культура" (66%) и "Украинское радио: общественное" (90%)", — написал Костинский на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в среднем доля песен на украинском языке на других 12 сетевых радиостанциях составила 32%, что позволяет утверждать, что вещатели готовы к увеличению с 8 ноября квоты с 25-ти до 30%.

Сергей Костинский/Facebook, 1 ноября 2017

Доля ведения передач на украинском языке на указанных радиостанциях в среднем составляет 80,8%, тогда как закон требует 50%, а с 8 ноября — 55%.

Мониторинг был проведен в октябре. Исследование охватило эфир следующих радиостанций: "Украинское радио" (НСТУ), "Проминь" (НСТУ), "Культура" (НСТУ), "Краина ФМ", "Пятница", "Русское радио — Украина", "Мелодия", "Перец ФМ", "Авторадио", "Люкс ФМ", "Шансон", "Kiss FM", "Наше радио", "Ретро", "Хит FM", "Эра".

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал радиостанцию "Радио-Эра FM" на 11,8 тысячи долларов за невыполнение закона о 25-процентной квоте на украинский язык и музыку.